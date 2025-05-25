В Воздушных силах ответили, может ли Россия три дня подряд массированно бить по Украине

Украинские военные пока не имеют информации о возможных массированных ударов России по Украине с воздуха в последующие дни. Однако нельзя исключать, что враг может попытаться нанести обстрел по нашему государству и в третью ночь подряд.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

К теме Опять врут: Россия оправдала рекордную массированную атаку по Украине

Что сказал Игнат о возможности врага атаковать снова

Юрий Игнат заявил, что у него нет данных относительно подготовки россиян к массированной атаке по Украине в следующие ночи. Но в конце концов, по словам полковника, можно говорить, что все может произойти.

И хочется все же заметить, что Силы обороны сегодня применяют все максимально возможные методы,

– подчеркнул он.

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил также добавил, что вражескую атаку ночью 25 мая отражали истребители различных типов, вертолеты, огневые группы, средства РЭБ, а также Силы беспилотных систем, которые наращивают способности по дроновой ПВО.

К слову, Юрий Игнат также отмечал, что Россия во время массированной атаки по Украине ночью 25 мая использовала и ракету Х-22, которую ранее часто применяла по нашему государству. До этого была определенная павза в пуске подобных ракет со стороны врага, но этой ночью все же самолет Ту-22М3 запустил такую ракету.