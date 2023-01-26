На железной дороге Украины задерживаются несколько поездов из-за обесточивания
Источник:Укрзализныця
Российские оккупанты в очередной раз совершили массированную ракетную атаку по Украине. Так, 26 января из-за обесточивания задерживаются несколько поездов.
Также стало известно о повреждении контактной сети на одной из железных дорог. Однако ситуация на всех вокзалах Украины контролируемая.
Обратите внимание Россия массированно атакует Украину ракетами 26 января: все, что известно
На железной дороге задерживаются несколько поездов
Как сообщили в Укрзализныце, из-за обесточивания отдельных участков по Украине 2 из 70 рейсов задерживаются на 30 минут и больше. В частности:
- №43/44 Ивано-Франковск – Киев (+1:08);
- №743/744 Киев – Львов (+0:46).
Кроме этого, в связи с повреждениями контактной сети на железной дороге сейчас организовывают пересадку пассажиров рейса №712/711 Киев – Краматорск в спальные вагоны под резервным тепловозом.
Обратная отправка из Краматорска ожидается с задержкой, о которой наша поездная бригада сообщит дополнительно,
– отметили в ведомстве.
Позже стало известно, что в результате обесточений в Одесской, Львовской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях с задержкой более 30 минут двигаются 6 поездов из 46:
- №77/78 Ковель – Одесса (+1:07);
- №743/744 Киев – Львов (+0:54);
- №91/92 Одесса – Харьков (+0:42);
- №191/192 Одесса – Краматорск (+0:42);
- №787/788 Шостка – Киев (+0:30).
Пересадка пассажиров Интерсити+ №712 Киев – Краматорск на резервный поезд дальнего сообщения под тепловозом успешно завершена, поезд отправится из Краматорска в столицу ориентировочно на 2 часа позже расписания. В случае необходимости для развоза пассажиров по Киеву в комендантский час будут задействованы автобусные шаттлы.
Что происходит на вокзалах
Укрзализныця подчеркнула, что сейчас ситуация на всех вокзалах страны контролируемая – есть резервное энергоснабжение. Посадка и высадка в городах, где объявлена воздушная тревога, идет подземными переходами.Обратите внимание! Киевская кольцевая электричка курсирует по графику.
Массированная ракетная атака 26 января: что известно
- В результате массированного ракетного удара попадание и повреждение нескольких объектов энергетической инфраструктуры в Одесской и других областях Украины, поэтому сейчас есть значительные проблемы с электроснабжением.
- Виталий Кличко сообщил, что в результате попадания ракеты в нежилую застройку в Голосеевском районе столицы есть информация об одном погибшем и двух раненых.
- Также Кличко рассказал, что взрывы прогремели в Днепровском районе столицы.
- В Винницкой области есть попадание вражеских ракет. Пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте.
- Враг выпустил в направлении Киева более 15 крылатых ракет. Благодаря отличной работе ПВО все воздушные цели были сбиты.