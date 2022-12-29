Повреждены дома и 2 объекта инфраструктуры: каковы последствия массированной атаки на Киевщину
Российские военные с утра 29 декабря атаковали Киев и область. Оккупантам не удалось разрушить инфраструктурные объекты, однако повреждения все же есть.
О последствиях массированного удара России в эфире телемарафона рассказал руководитель Киевской ОВ Алексей Кулеба. Он сообщил, что после обстрелов оккупантов были существенные отключения света. По состоянию на 17:00 200 тысяч абонентов без питания, однако ситуация стабилизируется.
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На Киевщине поврежден 21 жилой дом
В контексте электроэнергии Кулеба отметил, что через несколько часов в Киевской области выйдут на уровень, который был 28 декабря. Он подчеркнул роль сил ПВО, которые не позволили россиянам нанести удары по объектам инфраструктуры Киевщины.
В то же время глава Киевской ОВА сообщил, что в области поврежден 21 жилой дом. По состоянию на вечер все поврежденные зафиксированы и с 30 декабря начнут работать по восстановлению домов. Кроме того, повреждено медицинское здание.
К счастью, после обстрелов в Киевской области нет пострадавших. Кулеба отметил, что были небольшие разрушения на двух инфраструктурных объектах, но это не отразилось на их работе.
Что известно об обстреле Киевщины
- Ранним утром в Украине объявили масштабную воздушную тревогу, которая длилась около 5 часов. Россия в десятый раз массированно атаковала украинские города, в том числе Киев. Первые взрывы в Киевской области раздавались после 8 утра.
- Советник главы Офис Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что российские террористы атаковали частный сектор в Дарницком районе Киева. Там сообщалось о 4 пострадавших с разными степенями тяжести. Трое пострадавших были госпитализированы.
- Кроме того, обломки российских ракет были обнаружены в Голосеевском, Соломенском и Печерском районах столицы.
- По словам Алексей Кулебы, наши силы ПВО сбили до 20 ракет в Киевской области. Столичный мэр Виталий Кличко также информировал об ущербе двух десятков враждебных целей. После обстрела почти половина Киева осталась без света.