Повреждены дома и 2 объекта инфраструктуры: каковы последствия массированной атаки на Киевщину

Российские военные с утра 29 декабря атаковали Киев и область. Оккупантам не удалось разрушить инфраструктурные объекты, однако повреждения все же есть.

О последствиях массированного удара России в эфире телемарафона рассказал руководитель Киевской ОВ Алексей Кулеба. Он сообщил, что после обстрелов оккупантов были существенные отключения света. По состоянию на 17:00 200 тысяч абонентов без питания, однако ситуация стабилизируется.

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На Киевщине поврежден 21 жилой дом

В контексте электроэнергии Кулеба отметил, что через несколько часов в Киевской области выйдут на уровень, который был 28 декабря. Он подчеркнул роль сил ПВО, которые не позволили россиянам нанести удары по объектам инфраструктуры Киевщины.

В то же время глава Киевской ОВА сообщил, что в области поврежден 21 жилой дом. По состоянию на вечер все поврежденные зафиксированы и с 30 декабря начнут работать по восстановлению домов. Кроме того, повреждено медицинское здание.

К счастью, после обстрелов в Киевской области нет пострадавших. Кулеба отметил, что были небольшие разрушения на двух инфраструктурных объектах, но это не отразилось на их работе.

Что известно об обстреле Киевщины