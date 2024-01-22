Об этом 24 Каналу заявил майор запаса, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман, отметив, что ВСУ спутали "карту" россиянам. Он предполагает, что будет определенная задержка в следующем массированном обстреле Украины. К слову, самолет уничтожили над Азовским морем.

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"С другой стороны, эта задержка приведет к тому, что они используют больше ракет, чем в предыдущие (атаки – 24 Канал). Пока есть пауза между ударами, они ракеты накапливают", – сказал Гетьман.

Майор запаса отметил, что враг производит около сотни различных ракет ежемесячно.

Сложная работа

Для подготовки массированного удара оккупанты должны привлечь авиационные подразделения, зарядить самолеты. Для этого нужно выдать боевое распоряжение. То есть – подготовка серьезная.

"Желательно" это согласовать с военным морским флотом. Для того, чтобы был одновременный запуск "Калибров" и запуск Х-101, Х-555. Это нужно согласовывать с "Шахедами", чтобы они были в точке, когда должна прилететь ракета, примерно в то время,

– рассказал ветеран российско-украинской войны.

Россияне могут это делать без воздушной разведки и таких самолетов, как А-50. Однако, это крайне тяжело.

Что известно о "самолетопаде" над Азовским морем