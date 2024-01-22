Про це 24 Каналу заявив майор запасу, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман, зауваживши, що ЗСУ сплутали "карту" росіянам. Він припускає, що буде певна затримка в наступному масованому обстрілі України. До слова, літак знищили над Азовським морем.

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"З іншого боку, ця затримка призведе до того, що вони використають більше ракет, ніж в попередні (атаки – 24 Канал). Поки є пауза між ударами, вони ракети накопичують", – сказав Гетьман.

Майор запасу зауважив, що ворог виробляє близько сотні різних ракет щомісяця.

Складна робота

Для підготовки масованого удару окупанти мають залучити авіаційні підрозділи, зарядити літаки. Для цього треба видати бойове розпорядження. Тобто – підготовка серйозна.

"Бажано" це погодити з військовим морським флотом. Для того, щоби був одночасний запуск "Калібрів" і запуск Х-101, Х-555. Це треба погоджувати з "Шахедами", щоби вони були в точці, коли має прилетіти ракета, приблизно в той час,

– розповів ветеран російсько-української війни.

Росіяни можуть це робити без повітряної розвідки й таких літаків як А-50. Однак, це дуже складно.

Що відомо про "літакопад" над Азовським морем