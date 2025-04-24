Это огромное количество: сколько баллистических ракет может изготавливать Россия

Во время атаки на Киев Россия могла использовать северокорейскую баллистическую ракету. Кроме этого, страна-агрессор якобы собирается в 2025 году усилить производство своих средств поражения.

Есть разные виды баллистических ракет, которыми может атаковать Россия. Как отметил 24 Каналу военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, их количество отличается в зависимости от типа ракеты.

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Какие ресурсы России в этой сфере

Если говорить о производстве ракет "Искандер-М", то россияне способны производить их примерно 6 – 10 в месяц. Соответственно в год получится до 100 таких баллистических средств поражения.

Это просто огромное количество, если сравнивать, сколько ракет к системам Patriot способны производить наши союзники,

– отметил Павел Нарожный.

Кроме собственного производства "Искандера", россияне имеют северокорейские ракеты KN-23, которые фактически являются копией "Искандеров". Также оккупанты производят "Кинжалы", но их количество значительно меньше. Говорится о максимум 6 ракетах в месяц.

"Они значительно сложнее технологически. Это ракеты воздушного пуска. Также важны ресурсы самих самолетов, с которых их запускают", – добавил Павел Нарожный.

К сожалению, баллистические ракеты были и остаются самой большой угрозой для Украины. Особенно учитывая то, что сбивать их мы можем исключительно американским комплексом Patriot и довольно ограниченно итальянским комплексом SAMP/T. Также всегда ощутима нехватка ракет к этим комплексам.

Заметим, о том, что ракета, которой убили людей в Киеве, является северокорейской – написало издание Reuters. Ее боеголовка весит тонну, что делает их мощнее, чем российские аналоги.