Комбинированная атака по Украине: Воздушные Силы отчитались о работе ПВО

В ночь на 13 января враг атаковал Украину ракетами разных типов. Кроме того, враг использовал БпЛА.

В Воздушных силах сообщили, что для обстрела Украины враг применил крылатые, аэробалистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные БПЛА.

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Сколько оккупанты использовали ракет во время атаки

Всего зафиксировано 40 средств воздушного нападения врага:

7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области;

3 ударных БпЛА "Шахед" из Курской области;

6 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из шести самолетов МиГ-31К (район пуска – Тамбов);

до 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Каспийское море);

6 крылатых ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянской области;

2 управляемые авиационные ракеты Х-31П из двух самолетов Су-35 (район пусков – оккупированная Херсонская область);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34 (район пусков – Брянская область).

Сколько целей сбили силы ПВО

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено 7 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55 и еще 1 управляемая авиационная ракета Х-59.

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Более 20 целей, которые не сбили, все равно не достигли своих целей

В ПС сообщили, что более 20 всех перечисленных средств воздушного нападения, не попавших в статистику сбитых, не достигли своих целей посредством активного противодействия средствами радиоэлектронной борьбы.

В ведомстве отметили, что российские ракеты становятся все хуже и летят бог знает куда. Однако это означает, что они стали еще более опасными для гражданских.

"Не имеющие аналогов" российские ракеты становятся все хуже и летят бог знает куда! Впрочем, это не значит, что они не представляют угрозы, скорее наоборот! Поэтому будьте бдительны, не игнорируйте тревогу, особенно с применением "баллистики",

– сообщили в Воздушных силах.

Последствия вражеской атаки