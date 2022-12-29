Сильный пожар и разрушенные дома: спасатели показали последствия обстрела Киева

Оккупанты массированно атаковали Украину ракетами утром 29 декабря. Под прицелом врага в очередной раз оказался Киев. Спасатели продолжают ликвидировать последствия российских обстрелов.

Жуткие фото показали в соцсетях. На кадрах разрушенные здания и сильный пожар. Детальнее о последствиях обстрела Киева информирует 24 канал.

К теме Десяток домов и медучреждение – Кулеба о разрушении на Киевщине в результате ракетной атаки

В результате падения обломка вражеской ракеты в Дарницком районе вспыхнул двухэтажный жилой дом. Пожар ликвидировали на площади 100 квадратных метров. Разрушены конструкции здания. Между тем по другому адресу разрушена кровля дома.

До прибытия подразделений были спасены 2 человека. Медики предоставили помощь на месте и госпитализировали. Также госпитализирована 14-летняя девушка, которая вызвала спасателей на место происшествия,

– отметили в ГСЧС.

Спасатели продолжают поисковые и аварийно-спасательные работы. Информация о пострадавших уточняется.

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Спасатели ликвидируют последствия ракетной атаки на столицу / Фото ГСЧС в Киеве

Какая ситуация в других районах столицы

В Печерском районе обломки вражеской ракеты упали на детской площадке. В Голосеевском – обломки упали рядом с автомобилем. Тем временем в Соломенском – на крышу 5-этажного жилого дома. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Обстрел Киевщины: коротко о главном

Утром 29 декабря в столице прогремели громкие взрывы. Оккупанты массированно атаковали Киевщину ракетами.

Глава ОВА Алексей Кулеба сообщил, что всего ПВО сбило в области до 20 вражеских ракет. К счастью, обошлось без жертв.

Российские террористы попали в объекты энергетической инфраструктуры.

Местные власти сообщили о разрушении жилых домов Крюковщины. Это Вишневая территориальная община. Без окон осталось 10 зданий. Кроме того, есть разрушение крыш.

Поврежден дом и в Вышгородском районе. А в поселке Глеваха есть незначительные разрушения медучреждения, однако обошлось без пострадавших.