Моторошні фото показали у соцмережах. На кадрах розтрощені будівлі та сильна пожежа. Детальніше про наслідки обстрілу Києва інформує 24 канал.
До теми Десяток будинків і медзаклад, – Кулеба про руйнування на Київщині внаслідок ракетної атаки
Внаслідок падіння уламка ворожої ракети у Дарницькому районі спалахнув двоповерховий житловий будинок. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 100 квадратних метрів. Зруйновано конструкції будівлі. Тим часом за іншою адресою зруйновано покрівлю будинку.
До прибуття підрозділів було врятовано 2 осіб. Медики надали допомогу на місці та госпіталізували. Також госпіталізовано 14-річну дівчину, яка викликала рятувальників на місце події,
– зазначили в ДСНС.
Рятувальники продовжують пошукові та аварійно-рятувальні роботи. Інформація щодо потерпілих уточнюється.
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Рятувальники ліквідують наслідки ракетної атаки на столицю / Фото ДСНС у Києві
Яка ситуація в інших районах столиці
У Печерському районі уламки ворожої ракети впали на дитячий майданчик. Схоже падіння зафіксували ще за 2 адресами.
У Голосіївському районі уламки збитої ракети окупантів впали поруч з автомобілем. Тим часом у Солом'янському – уламки ворожої ракети впали на дах 5-поверхового житлового будинку. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.
Обстріл Київщини: коротко про головне
- Вранці 29 грудня у столиці прогриміли гучні вибухи. Окупанти масовано атакували Київ ракетами.
- Очільник ОВА Олексій Кулеба повідомив, що загалом ППО збила до 20 ворожих ракет. На щастя, минулося без жертв.
- Російські терористи влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури.
- Місцева влада повідомила про руйнування житлових будинків Крюківщини. Це Вишнева територіальна громада. Без вікон залишилися 10 будівель. Окрім того, є руйнування дахів.
- Пошкоджено будинок і у Вишгородському районі. А в селищі Глеваха є незначні руйнування медзакладу, обійшлось без постраждалих.