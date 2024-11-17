Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук.

Смотрите также Россия массированно атаковала Украину: главное о вражеском терроре 17 ноября

Последствия атаки на Ивано-Франковщине

Так, Светлана Онищук отметила, что враг в очередной раз сделал попытку оставить Украину без света и тепла в холодное время. Вследствие одной из самых массовый атак за последние месяцы пострадала украинская энергосистема.

В некоторых областях введены графики отключений электроэнергии. Сейчас в области (Ивано-Франковской – 24 Канал) отключений света нет. Однако из-за обстрела прекращено теплоснабжение в Бурштыне,

– отметила глава ОВА.

Онищук указала, что для того, чтобы люди могли согреться, зарядить мобильные устройства, на территории Бурштына работают 10 пунктов несокрушимости. Адреса и графики работы доступны по ссылке.

К слову, в целом Россия ударила по Украине 120 ракетами и 90 дронами, в частности 101 крылатой ракетой Х-101 и "Калибр", 8 "Кинжалами", а также "Цирконом" и "Искандером".