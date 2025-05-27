Пикирование и групповые налеты: Игнат раскрыл тактику россиян во время дроновых атак по Украине

Россия меняет тактику массовых ударов по территории Украины. Враг пытается прорвать украинскую ПВО, усиливая давление на фоне заявлений о "готовности к переговорам".

Россия активно меняет тактику обстрелов. В течение последних нескольких ночей Россия ежедневно наносит массированные комбинированные удары по украинским городам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрия Игната "РБК-Украина".

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Новая тактика обстрелов

Оккупанты продолжают активно атаковать Украину почти каждую ночь. Только в ночь на 26 мая было зафиксировано рекордное количество ударных БпЛА – 355, что превысило предыдущий антирекорд в 298 дронов за ночь.

В последнее время они прибегают к комбинированным массовым атакам – ударные БпЛА "Шахед", баллистические ракеты типа "Искандер" и управляемые авиационные ракеты. Так, Игнат объяснил мотивацию россиян к заданию таких ударов.

Тактика россиян сейчас сводится к тому, что они постоянно меняют маршруты БпЛА и пытаются пускать их на больших высотах – более 2 километров от земли и дальше пикируют вниз непосредственно на сам объект. На такой высоте они становятся более видными для наших радаров, но недосягаемыми для стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и мобильных огневых групп,

– отмечает Юрий Игнат.

По словам Игната, "Шахеды" сопровождаются дронами-имитациями без боезаряда – так называемыми "Пародиями", которые создают дополнительную нагрузку на ПВО. Пропорция между настоящими и ложными дронами составляет примерно 60 на 40.

Удары на фоне переговоров

На фоне массированных ударов оккупанты также пытаются использовать ситуацию как инструмент давления в контексте переговоров.

Однако, отмечается, что массированные удары несут еще несколько целей, в частности снижение обороноспособности украинской армии.

С одной стороны, они хотят таким образом влиять на настроения и моральное состояние украинцев...Однако это делается не только для запугивания – они хотят также и поразить цели своих ударов – тот или иной объект. В перечне этих объектов могут быть и оборонные предприятия, критическая инфраструктура и стратегические государственные объекты,

– добавляют в ПС.

Россия совершенствует дроны

Враг увеличивает боевую нагрузку дронов. Однако это уменьшает дальность их полета. Поэтому ударные дроны весом 90 килограммов вряд ли смогут достигать западных регионов Украины.

Несмотря на новую тактику врага, Силам обороны Украины удается уничтожать большинство целей. К противодействию привлечены зенитные ракетные комплексы, мобильные группы, армейскую авиацию, истребители и новые элементы дроновой ПВО.

Накануне Юрий Игнат констатировал, что Россия продолжает использовать западные компоненты в производстве БПЛА. Для предотвращения использования таких компонентов, необходимы санкции, подчеркнул представитель Воздушных сил.