Агония крысы в углу, – политтехнолог предположил причину массированной атаки России

Россияне 8 июля нанесли массированный ракетный удар сразу по нескольким городам Украины. Оккупанты целенаправленно выпустили по жилым домам, объектам критической инфраструктуры и медицинским учреждениям более 40 ракет.

В результате российского обстрела в Украине погибли 33 мирных жителя, более 130 человек ранены. В эфире 24 Канала политтехнолог Борис Тизенгаузен предположил, почему россияне осуществили массированную атаку.

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"Такого как сегодня в Киеве не было давно. Двери в подъезде едва не вырвало взрывной волной. Такое впечатление, что агония у крысы в углу происходит и поэтому он (Владимир Путин – 24 Канал) нам такое устраивает", – сказал Тизенгаузен.

Что могло разозлить Путина

По мнению политтехнолога, сегодняшние ракетные удары могут быть связаны с тем, что Владимир Путин разозлен, в том числе и из-за поездки Виктора Орбана в КНР.

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии российский президент был очень зол. Он понимает, что Орбан в обход него, преследуя свои цели, летит в Пекин для того, чтобы Си Цзиньпин нажал на Путина,

– сказал Тизенгаузен.

Это далеко не последняя причина, которая нервирует главу Кремля. Его раздражает саммит НАТО, который вскоре состоится в США, а также запланированный визит Орбана в Вашингтон, где венгерский премьер-министр будет отчитываться о чем он разговаривал с Путиным за закрытыми дверями.

"Очевидно, что все складывается не в пользу диктатора. Сейчас президента России со всех сторон пытаются склонить к переговорам", – добавил политтехнолог.