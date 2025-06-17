Россия нанесла террористические удары по Украине: кое-что важное изменилось в реакции мира

В ночь на 17 июня российские оккупанты совершили массированную атаку против Украины. Однако пока мировые лидеры не выразили осуждение России, не отреагировали на террористические действия страны-агрессора.

К сожалению, циничные атаки России происходят постоянно, поэтому не вызывают такого резонанса. Это 24 Каналу озвучил политолог Максим Несвитайлов.

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"Когда это происходило редко, менее шокирующие, трагические события вызвали резонанс, потому что это был выход за пределы нормы. А когда это происходит постоянно, погибает много людей, разрушается гражданская инфраструктура, совершаются террористические акты один за другим, то это уже получается не как разрыв шаблона, а просто как норма", – сказал он.

Будет ли реакция

Максим Несвитайлов предположил, что все-таки какая-то реакция мировых лидеров будет. Ведь было прямое попадание ракеты в жилой дом в столице. По крайней мере в мировых медиа об этом пишут. Многие европейцы и американцы реагируют на атаку в соцсетях.

В целом реакция именно от политического истеблишмента очень печальная. Я убежден, что Владимир Зеленский будет активно это обсуждать с коллегами во время саммита G7. Он будет доносить до них эту информацию. Я думаю, что в связи с этим все-таки будет реакция,

– считает политолог.

Однако, по его словам, нельзя сказать, что после этого что-то глобально изменится, и Россия сразу получит свое наказание. Это могут быть слова поддержки и осуждения действий оккупантов. Вряд ли это будут новые мощные санкции против России. Хотя Европа продолжает поддерживать Украину, предоставляет большое количество оружия.