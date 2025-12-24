Есть критические разрушения: второй день подряд Россия бьет по производственным мощностям Укрнафты

Российская оккупационная армия 24 декабря второй раз за два дня атаковала производственные объекты ПАО "Укрнафта". К сожалению, в результате вражеских атак есть критические разрушения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого.

Какие последствия российских атак?

Сергей Корецкий заявил, что в целом в течение последних двух дней враг применил почти 100 "Шахедов" против производственных объектов Укрнафты.

Есть критические разрушения. Работа оборудования остановлена,

– написал председатель правления "Нафтогаза".

По его словам, сейчас спасатели и специалисты компании работают над ликвидацией последствий российских атак. Сразу после этого также начнутся восстановительные работы.

