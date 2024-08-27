Враг атаковал Киев ракетами и дронами: в Киеве упали обломки, возник пожар

Россия ночью и утром 27 августа атаковала Киев и область. Городские власти заявили, что столица под комбинированной ракетно-дроновой атакой.

В Киевской городской военные администрации заявили, что пока известно о последствиях падения обломков. Информацию о состоянии людей не сообщали.

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Что известно об атаке на Киев

Киев отражает комбинированную ракетно-дронную атаку врага. Зафиксировано падение обломков на лесопарковую зону в Днепровском районе города,

– заявил глава КГВА по состоянию на 7:11 27 августа.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко добавил, что в результате падения обломков на 50 квадратных метрах возник пожар лесной подстилки.

Впоследствии чиновник сообщил, что обломки также упали в лесопарковой зоне Деснянского района, где тоже возник пожар.

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Воздушная тревога в Киеве продолжалась несколько раз в течение ночи: с 00:06 до 00:47, с 01:07 до 02:33, с 03:16 по 05:59, с 06:44 до 07:11.

По состоянию на 7:37 27 августа опасность в Киевской области еще продолжается, начиная с 23:22 26 августа – то есть более 8 часов.