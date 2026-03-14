Большинство целей атаковали одну область: Игнат назвал основное направление массированного удара
- Россия осуществила массированную атаку на Киев и Киевскую область 14 марта, использовав около 500 средств воздушного нападения.
- Украинские силы ПВО сбили 100% крылатых ракет и большинство дронов, но есть погибшие и раненые в результате атаки.
Враг совершил массированную атаку на Украину в ночь на 14 марта. Известно, что главной целью оккупантов стала столица и Киевская область.
Враг ежедневно осуществляет атаки на Украину, но массированные бывают почти каждую неделю. Об этом начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона.
Что было целью во время массированной атаки на Украину 14 марта?
Во время ночной массированной атаки Россия применила около 500 средств воздушного нападения. По словам Игната, враг использовал самолеты, корабли и ударные беспилотники.
Для перехвата баллистических ракет работали системы противовоздушной обороны Patriot, благодаря чему удалось уничтожить большую часть таких целей. Также украинская ПВО сбила 100% крылатых ракет. Большинство запущенных дронов также не достигли своих целей.
Основным направлением удара были Киев и Киевская область, где, к сожалению, есть погибшие и раненые. В Воздушных силах отметили, что российская армия продолжает атаки, пытаясь поражать объекты критической инфраструктуры и терроризировать мирное население.
Массированная атака на Украину 14 марта: последние новости
Россия атаковала Украину, выпустив 498 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 460 целей, включая 58 ракет и 402 беспилотники различных типов.
Владимир Зеленский отреагировал на ночной обстрел. Президент подчеркнул, что каждая такая ночь российских ударов является напоминанием для всех партнеров, что системы ПВО и ракеты для них – это фактически ежедневная потребность.
14 марта в Киеве и ряде областей введены аварийные отключения электроэнергии из-за последствий вражеских обстрелов. Укрэнерго сообщает об обесточенных потребителях в нескольких областях, где уже начались аварийно-восстановительные работы.
В ночь на 14 марта российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру в Харьковской области, где беспилотник попал в пригородный поезд, ранив машиниста и его помощника. Несмотря на обстрелы, движение железнодорожного транспорта продолжается, а пассажиры эвакуированы без жертв.