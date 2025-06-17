"Путин посылает сигнал о полном пренебрежении к США": Сибига прокомментировал российскую атаку
- Российские войска совершили очередную атаку на Украину ракетами и беспилотниками во время саммита "Группы семи".
- По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, это является преднамеренным жестом пренебрежения к США и другим партнерам.
Ночью 17 июня Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами и беспилотниками. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Владимир Путин делает это намеренно, во время саммита "Группы семи".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Сибиги в соцсети X.
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В МИД высказались о ночном обстреле
Андрей Сибига заявил, что этой ночью сотни российских беспилотников и ракет были направлены против гражданского населения Украины.
Путин делает это намеренно, именно во время саммита G7. Он выражает полное неуважение к Соединенным Штатам и другим партнерам, которые призывали к прекращению убийств,
– подчеркнул министр.
Глава МИД добавил, что Россия не только отвергает предложения о прекращении огня или встрече лидеров для поиска решений и завершения войны. По его словам, страна-террористка также цинично наносит удары по столице Украины и делает вид, что ищет дипломатические решения.
Цель Путина очень проста: показать лидеров G7 слабыми. Только решительные шаги и реальное давление на Москву могут доказать его неправоту,
– подытожил Сибига.
Напомним, 15 – 17 июня в Канаде проходит саммит стран "Большой семерки". Ожидалось, что в рамках этого события Дональд Трамп должен был встретиться с президентом Зеленским. Однако этого не произошло: президент США досрочно покинул саммит из-за ситуации на Ближнем Востоке.