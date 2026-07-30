Россия изменила тактику массированных ударов: Игнат объяснил, что задумал враг

Во время массированной атаки 30 июля Россия применила комбинированную тактику ударов, одновременно запустив баллистические и крылатые ракеты по различным регионам Украины. Такой подход был тщательно спланирован.

Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Эспрессо".

Как изменилась тактика России?

Последняя массированная атака России, хотя и не стала принципиально новой по замыслу, однако отличалась особенно тщательным планированием. По его словам, оккупанты комбинировали различные типы вооружения, учитывая их дальность полета и возможности украинской системы противовоздушной обороны.

Атака не является чем-то новым. Здесь вопрос в том, куда долетают баллистические ракеты, куда долетают крылатые ракеты. Враг спланировал удар таким образом, чтобы нанести удар баллистическими ракетами по нескольким регионам, а крылатые ракеты полетели в западную часть нашей страны,

– пояснил Юрий Игнат.

По словам представителя Воздушных сил, противник совершил атаку баллистическими ракетами по Киевской области, Кривому Рогу, Днепропетровской области и ряду других регионов. В свою очередь, крылатые ракеты были направлены на запад Украины, где в результате ударов были зафиксированы попадания, в частности в жилую застройку.

Игнат подчеркнул, что украинская противовоздушная оборона в очередной раз продемонстрировала высокую эффективность в борьбе с крылатыми ракетами, в частности Х-101 и "Калибрами". Именно эти типы целей удалось массово перехватить во время ночной атаки.

Отметим, в ночь на 30 июля Россия осуществила одну из самых масштабных комбинированных атак по Украине, применив 358 средств воздушного нападения – 74 ракеты и 284 ударных беспилотника различных типов. Основными направлениями удара стали Киевская и Львовская области, однако под атакой также оказались Днепропетровская, Сумская, Винницкая, Полтавская, Николаевская и Ивано-Франковская области.

По данным Воздушных сил, оккупанты применили противокорабельные ракеты "Циркон" и "Оникс", баллистические ракеты "Искандер-М", С-400 и KN-23, крылатые ракеты Х-101 и "Калибр", а также ударные дроны Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники-имитаторы.

Украинская ПВО уничтожила или подавила 320 воздушных целей – одну баллистическую ракету, 54 крылатые ракеты и 265 вражеских беспилотников. В то же время зафиксировано попадание трех противокорабельных, шести баллистических и двух крылатых ракет, а также 17 ударных дронов в 20 локациях.

Кроме того, обломки сбитых воздушных целей упали еще в 13 местах, причинив ущерб. В Воздушных силах отметили, что информация о еще восьми российских ракетах в настоящее время уточняется.