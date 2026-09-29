Россия не планирует отказываться от массированных ударов по Украине, – представитель ГУР

Украинская разведка не фиксирует признаков того, что Россия планирует отказаться от массированных обстрелов. Оккупанты и впредь будут делать ставку на террор против гражданского населения и уничтожение инфраструктуры.

Как заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в интервью "Новости.Live", на данный момент нет оснований полагать, что подходы российского руководства к ведению войны изменятся в ближайшее время.

Что известно о планах противника

По словам Юсова, разведка постоянно отслеживает замыслы противника и передает собранные данные военно-политическому руководству Украины для подготовки противодействия.

Мы сейчас видим террористическую тактику врага, его цели и последствия этих ударов. Соответственно, готовится и реализуется противодействие этим ударам,

– пояснили в ГУР.

Он добавил, что Украина продолжает работать над достижением справедливого мира. Для этого государство задействует как дипломатические инструменты, так и Силы обороны.

Очередным подтверждением намерений агрессора стал массированный обстрел в ночь на 29 сентября. Российские войска выпустили по украинским городам ракеты различных типов и более 150 ударных беспилотников. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 109 дронов, однако попадания зафиксировали в 24 точках.

Напомним, оккупанты начали применять тактику атак с помощью реактивных дронов. В то же время враг временно сократил количество ударов баллистическими ракетами, чтобы накопить ракеты для террора против энергетической инфраструктуры зимой.