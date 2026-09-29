Как сообщают Воздушные силы, в общей сложности оккупанты запустили более 100 дронов.

Как сработала ПВО

С 6:30 до 18:00 Россия атаковала Украину 112 ударными БПЛА (29 из них – реактивные), "Гербера", "Бандероль"/"Дань-Т" и дронов других типов.

По предварительным данным, в течение указанного периода противовоздушная оборона сбила/подавила 95 БПЛА, в том числе 18 реактивных.

По состоянию на 18:00 в воздушном пространстве наблюдаются несколько ударных беспилотников.

Обратите внимание! Российские дроны не прекращают проводить атаки против Украины. Где именно сейчас летят БПЛА, следите по ссылке.

Напомним, что в течение суток неоднократно звучала воздушная тревога в Ровенской области. В результате российского удара там была повреждена гражданская спецтехника, произошло возгорание. Люди не пострадали.

К вечеру страна-террористка сбросила авиабомбы на школу и дома в Сумах. К сожалению, известно о двух погибших и шести пострадавших, в том числе трех детях.