Як повідомляють Повітряні сили, загалом окупанти випустили понад 100 дронів.

Як відпрацювала ППО

Із 6:30 по 18:00 Росія атакувала Україну 112 ударними БпЛА (29 із них – реактивні), "Гербера", "Бандероль"/"Дань-Т" та дронами інших типів.

За попередніми даними, протиповітряною обороною протягом вказаного періоду збито/подавлено 95 БпЛА, зокрема 18 реактивних.

Станом на 18:00 у повітряному просторі спостерігаються декілька ударних безпілотників.

Зверніть увагу! Російські дрони не припиняють атакувати Україну. Де просто зараз летять БпЛА, слідкуйте за посиланням.

Нагадаємо, що упродовж доби неодноразово повітряна тривога лунала у Рівненській області. Через російський удар там була пошкоджена цивільна спецтехніка, відбулося загоряння. Люди не постраждали.

Під вечір країна-терористка скинула авіабомби на школу та будинки в Сумах. На жаль, відомо про двох загиблих та шістьох постраждалих, у тому числі трьох дітей.