Як заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов для "Новини.Live", наразі немає підстав вважати, що підходи російського керівництва до ведення війни зміняться найближчим часом.

Що відомо про плани ворога

За словами Юсова, розвідка постійно відстежує задуми противника та передає зібрані дані військово-політичному керівництву України для підготовки протидії.

Ми зараз бачимо терористичну тактику ворога і бачимо його цілі та наслідки цих ударів. Відповідно готується і реалізується протидія цим ударам,

– пояснили в ГУР.

Він додав, що Україна продовжує працювати над наближенням справедливого миру. Для цього держава залучає як дипломатичні інструменти, так і Сил оборони.

Черговим підтвердженням намірів агресора став масований обстріл у ніч проти 29 вересня. Російські війська випустили по українських містах ракети різних типів та понад 150 ударних безпілотників. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 109 дронів, однак влучання зафіксували на 24 локаціях.

Нагадаємо, окупанти почали застосовувати тактику атак за допомогою реактивних дронів. Водночас ворог тимчасово зменшив кількість ударів балістикою, щоб накопичити ракети для терору енергетичної інфраструктури взимку.