Самая массированная атака на Одесскую область: Братчук рассказал детали ночного обстрела

В ночь с 18 на 19 июля Россия совершила массированную воздушную атаку по Одесской области. По количеству выпущенных ракет и интенсивности ударов это была самая массовая атака на регион с начала полномасштабного вторжения.

Об этом 24 Каналу сказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Враг пытался комбинировать ракеты, чтобы максимально усложнить нашим силам задачи по защите неба.

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"По предварительной информации, по Одесской области запустили 12 "Калибров" – все были сбиты нашей ПВО. Также враг применил "Шахеды" и, предварительно, противокорабельные ракетные комплексы "Оникс" и Х-22, ожидаем подтверждения этой информации от военных", – сообщил спикер.

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По состоянию на 10:20 19 июля стало известно, что Россия атаковала Одесскую область 16 "Калибрами", из которых 12 удалось сбить украинским силам ПВО.

После заявления Кремля о выходе из зерновой сделки две ночи подряд проходили атаки на Одесскую область, причем обе ночи целью номер один для врага были жилые дома граждан и портовая инфраструктура.

"Это не случайность: враг хочет подать эти обстрелы в отместку за чрезвычайные события на Крымском мосту и завершение действия зернового соглашения, но мы понимаем, что для Кремля нет нужды в том, чтобы иметь причину ударить ракетами по мирным украинцам", – отметил Сергей Братчук.

Он добавил, что взрывная волна, а также обломки уничтоженных ракет сегодня ночью повредили фасады некоторых многоэтажек Одессы.

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Спикер "Юга" напомнил, что есть реалии войны и посоветовал гражданам не игнорировать их.

"Во время воздушных тревог нужно соблюдать правила безопасности и спускаться в бомбоубежища, – это то, что спасает жизнь. А военные свою работу знают и выполняют ее очень эффективно", – добавил он.

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