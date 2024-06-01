На Полтавщине ночью несколько раз слышали взрывы: в ОВА рассказали детали об атаке

Россия ночью 1 июня атаковала Полтавскую область. Известно, что жители региона слышали звуки взрывов.

Председатель Полтавской ОВА рассказал, были ли попадания в области. Детали о ночной атаке врага на Полтавщину, читайте в материале.

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Ночная атака России на Полтавскую область

Филипп Пронин, глава Полтавской ОВА, рассказал, что ночью оккупанты атаковали регион и в пределах области несколько раз могли слышать звуки взрывов.

Благодаря нашим защитникам, попаданий на территории Полтавской области не зафиксировано,

– написал он.

К счастью, в результате российской атаки на Полтавщину никто не пострадал.

Что запускала Россия во время массированной атаки 1 июня и сколько вражеских целей сбили

Россия ночью и утром осуществила массированный удар по Украине, атаковав регионы ракетами и "Шахедами".

Всего враг выпустил 53 ракеты различных типов и 47 ударных БпЛА:

35 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС. (Районы пусков были в Саратовской области и над акваторией Каспийского моря).

4 баллистические ракеты "Искандер-М" (из Крыма);

1 крылатую ракету "Искандер-К" (из Крыма);

10 крылатых ракет "Калибр" (из северо-восточной части акватории Черного моря);

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из воздушного пространства ВОТ Запорожской области);

47 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (их запускали из района Приморско-Ахтарска).

В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько воздушных целей сбили силы ПВО. Там сообщили, что в результате противовоздушного боя защитники неба сбили 81 воздушную цель: 30 крылатых ракет Х-101/Х-555, 4 крылатые ракеты "Калибр", 1 крылатую ракету "Искандер-К" и 46 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".