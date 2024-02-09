Военный эксперт Петр Черник сказал 24 Каналу, что сомнительно использование противником этой новейшей ракеты морского базирования. "Циркон" могут выпускать из стратегических ракетоносцев подводного типа, однако подводных лодок в акватории Черного моря тогда точно не было.

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Это не какая-то "вундерваффе"

Однако он отметил, что могут быть нюансы. Россияне могли бы адаптировать эти ракеты к береговому комплексу "Бастион". Ракета П-800 "Оникс" применяется именно с этой пусковой установки.

Я бы не говорил, что это (ракета "Циркон" – 24 Канал) какая-то "вундерваффе" или что-то чрезвычайное,

– подчеркнул военный эксперт.

На сегодня против Украины уже применено более 8 тысяч ракет стратегического значения. Это, по мнению Черника, что-то беспрецедентное по так называемому "ракетному шквалу". Больше использовалось только во времена Второй мировой войны в 1944 – 1945 годах, когда 27 тысячами ракет Фау-1 и Фау-2 нацисты засыпали Великобританию.

Однако то, что россияне потенциально прибегли именно к такому шагу, является признаком, что со штатным ракетным вооружением у них, действительно, проблемы.

В то же время не стоит считать, что это не мощное оружие. Это довольно мощное, серьезное оружие. Но это не означает, что оно способно переломить ход войны для россиян,

– подчеркнул Петр Черник.

Он добавил, что несмотря на это, у россиян нет этих ракет в большом количестве.

Ракета "Циркон" Гиперзвуковая крылатая ракета дальностью до 600 километров. Ракета имеет скорость полета – 10 – 11 тысяч километров в час, а максимально его высота – 28 тысяч метров. "Цирконы" предназначены для ликвидации кораблей и наземных объектов, а главным их преимуществом россияне считают большую скорость на маршевом участке, которая составляет до 9 Маха.

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