Військовий експерт Петро Черник сказав 24 Каналу, що є сумнівним використання противником цієї найновішої ракети морського базування. "Циркон" можуть випустити із стратегічних ракетоносців підводного типу, проте підводних човнів в акваторії Чорного моря тоді точно не було.

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Це не якась "вундерваффе"

Проте він зазначив, що можуть бути нюанси. Росіяни могли б адаптувати ці ракети до берегового комплексу "Бастіон". Ракета П-800 "Онікс" застосовується саме з цієї пускової установки.

Я б не казав, що це (ракета "Циркон" – 24 Канал) якась "вундерваффе" чи щось надзвичайне,

– наголосив військовий експерт.

На сьогодні проти України вже застосовано понад 8 тисяч ракет стратегічного значення. Це, на думку Черника, щось безпрецедентне щодо так званого "ракетного шквалу". Більше використовувалось тільки у часи Другої світової війни у 1944 – 1945 роках, коли 27 тисячами ракет Фау-1 і Фау-2 нацисти засипали Велику Британію.

Однак те, що росіяни потенційно вдалися саме до такого кроку, є ознакою, що із штатним ракетним озброєнням у них, на правду, проблеми.

Водночас не варто вважати, що це не потужна зброя. Це доволі потужна, серйозна зброя. Але це не означає, що вона здатна переламати хід війни для росіян,

– підкреслив Петро Черник.

Він додав, що попри це, у росіяни немає цих ракет у великій кількості.

Ракета "Циркон" Гіперзвукова крилата ракета дальність до 600 кілометрів. Ракета має швидкість польоту – 10 – 11 тисяч кілометрів на годину, а максимально його висота – 28 тисяч метрів. "Циркони" призначені для ліквідації кораблів та наземних об'єктів, а головною їхньою перевагою росіяни вважають велику швидкість на маршевій ділянці, яка складає до 9 Маха.

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