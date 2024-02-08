Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували масовану атаку й припустили, що ворог намагався відвернути увагу систем ППО. Така тактика ударів, на думку експертів, є гонкою інновацій.

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Що заявили в ISW про нічну атаку

У своєму звіті аналітики Інституту вивчення війни нагадали, що Росія атакувала територію України 64 засобами повітряного нападу:

20 дронів-камікадзе типу "Shahed-136/131", які запустили з Чауди в окупованому Криму;

29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з десяти літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски здійснювали з Енгельсу, Каспійського моря);

4 крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (район пусків Севастополь, Курськ);

3 крилаті ракети морського базування "Калібр", запущені з носіїв у Чорному морі (район пусків – Новоросійськ);

3 балістичні ракети "Іскандер-М", пуски яких здійснювали з мису Тарханкут у Криму, а також Воронезької області у Росії;

5 зенітних керованих ракет С-300 (район пусків – Бєлгородська область).

Силам ППО вдалося знищити 44 повітряні цілі ворога:

26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 крилаті ракети "Калібр";

15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

Під час ракетної атаки постраждав Київ, Харків та Миколаїв. Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі. Окрім того, у поліції Харківщини заявили, що місто атакували північнокорейськими ракетами HVASON 11GA (KN-23). Разом з тим, у поліції Київщини припустили, що по столиці могли завдати ударів корабельними гіперзвуковими крилатими ракетами 3М22 "Циркон", втім, ця інформація наразі непідтверджена.

В ISW заявили, що така тактика свідчить про гонку інновацій.

Удари 7 лютого символізують гонку інновацій та адаптації. Це знак постійного змагання між Росією та Україною у сфері наступу – захисту – інновацій – адаптації у повітряному просторі,

– заявили аналітики у звіті.

Яка особливість масованої атаки 7 лютого

Українським захисникам вдалося збити майже всі крилаті ракети типу Х-101/555/55 та "Шахеди". Аналітики припускають, що це може свідчити про те, що Росія використала цю зброю під час комбінованої атаки, аби відвернути увагу систем та засобів ППО, щоб інші ракети змогли вдарити по цілях.

Експерти також акцентують, що непідтверджені повідомлення про можливе застосування ракет 3М22 "Циркон" заслуговують на увагу. Річ у тім, що зазвичай такий тип озброєння зазвичай використовують для завдання ударів по суднах або прибережних цілях. В ISW припустили, що ворог міг адаптувати пускові установки "Циркон" для ударів по наземних цілях.

Раніше в ISW оцінювали, що Росія експериментує з пакетами ударів, які вона може завдати Україні, щоб досягти максимального бажаного ефекту, і що Україна у відповідь продовжує зусилля з адаптації та відповіді на нові пакети ударів Росії,

– заявили аналітики.

Аналітики також зауважили, що вже не вперше Росія атакує столицю, коли до Києва прибувають високопосадовці ЄС. Так, Жозеп Боррель прибув в Україну 6 лютого, аби обговорити військову допомогу та подальшу підтримку України, втім окупанти завдали масованого удару, через що посадовцю довелося йти у сховище. Раніше Росія також атакувала Київ, коли з офіційним візитом прибув генсек ООН Антоніу Гутерреш. В ISW зауважили, що така тактика росіян спрямована на те, аби досягти інформаційного ефекту в ЄС та на Заході.