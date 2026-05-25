Есть время на передышку: Андрющенко предположил, когда Россия может повторить массированную атаку

Массированная атака России по Украине 24 мая не достигла военных целей. Однако должна была продемонстрировать определенную картинку россиянам. В то же время враг на этом не остановится.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, по каким причинам враг совершил массированный обстрел Украины. Он также обратил внимание на характерную тактику оккупантов, которую они используют в последнее время.

Украина имеет возможности поставить точку в российских обстрелах

Андрущенко объяснил, что массированную атаку по Украине следовало ожидать, ведь в Кремле сложилась очень непростая ситуация во внешней политике. Мирные переговоры с США зашли в тупик, а визит Владимира Путина в Китай оказался не таким уж и удачным. Поэтому нужно было удовлетворить запрос российского населения на то, что произошло, и эта атака, по его мнению, была ответом именно на это.

Единственная цель, которую преследовали россияне, – создать ракурсы Киева, горящего. Именно поэтому они били туда, где нет военных целей – посреди плотной гражданской застройки,

– отметил он.

К счастью, количество погибших и раненых гораздо меньше, чем могло быть. Это произошло благодаря тому, что появилось своевременное предупреждение о возможности массового обстрела. В частности, от президента Украины. Однако жертвы и раненые, к сожалению, есть, и это ужасная трагедия.

С точки зрения массированности, 24 мая был не самый мощный удар. Однако стала очевидна тактика, которую использует противник. Он не распыляет удары по территории Украины, а сосредотачивается, условно, на одной общине. На этот раз под ударом находился Киев, а в следующий раз – другой город и область Украины, в том числе и в западных регионах,

– отметил Петр Андрющенко.

Поэтому это была, по его мнению, не последняя атака, и ближе к осени еще будут массированные удары.

"Однако учитывая то количество средств, которые запустили россияне, имеем примерно минимум неделю на относительную передышку", – предположил руководитель Центра изучения оккупации.

Важно! После атаки 24 мая россияне угрожают Украине новыми ударами. Представительница МИД России Мария Захарова заявила, что "ответные удары" уже были и будут в будущем. Российский МИД пообещал обнародовать в ближайшее время специальное заявление, в котором, вероятно, "предупредит" западный дипломатический корпус.

Он отметил эффективность ударов украинских сил по территории России. Ранее россияне запускали более 100 ракет во время одной атаки, а 24 мая – меньше. Это произошло благодаря тому, что Украине удалось поразить во время операции "Паутина" ракетоносители врага. Поэтому украинские силы имеют потенциал для того, чтобы рано или поздно поставить точку в российских обстрелах Украины.

Россияне нанесли удар по Киеву 24 мая

Накануне глава государства заявил, что по данным разведки, россияне могут осуществить массированную атаку и даже применить ракету "Орешник".

Ночью 24 мая враг атаковал Украину, применив 600 беспилотников и 90 ракет различных видов. Ракету "Орешник" враг запустил по Белой Церкви Киевской области, где в результате атаки был поврежден гаражный кооператив и здание предприятия.

Наибольшие удары во время атаки получил Киев. В каждом районе столицы прогремели взрывы. Как отметил Владимир Зеленский, россияне во время обстрела повредили примерно 300 объектов, большинство среди них – жилые здания.

В Шевченковском районе произошло попадание в пятиэтажку. Кроме того, сгорел дотла рынок возле станции метро "Лукьяновская" и здание ТЦ "Квадрат". Враг попал по Главному управлению ГСЧС в Киевской области, Национальному музею "Чернобыль" и по другим зданиям.

По предварительным данным, в результате атаки погибли два человека. Также 87 человек получили ранения.