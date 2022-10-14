Террористический удар России по Киеву 10 октября: в больницах до сих пор 35 человек, многие – в тяжелом состоянии

Россия массированно атаковала Украину 10 октября. Под прицелом врага оказались объекты критической инфраструктуры, памятки культуры и гражданские люди. В Киеве погибли 5 человек, еще около полусотни получили ранения.

В больницах столицы под наблюдением медиков находятся 35 раненых. Все они пострадали в ходе массированной ракетной атаки армии Путина.

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Почти треть госпитализированных в стабильно тяжелом состоянии

Виталий Кличко сообщил, что 10 октября на места обстрела российскими захватчиками выезжали 50 скорых. Тогда госпитализировали 43 пострадавших. Еще 23 – на амбулаторном лечении.

В настоящее время на стационаре находятся 35 раненых. Мэр отметил, что почти треть из них, к сожалению, в стабильно тяжелом состоянии.

Кличко поблагодарил столичных медиков. Он подчеркнул, что они работают в усиленном режиме с начала полномасштабного вторжения и продолжают спасать жизнь и здоровье пострадавших от рук врага горожан.

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Массированный ракетный удар России по Киеву: коротко о главном

Бойцы Путина ударили по украинской столице около 8:30 утра. После прилетов в небе поднялся столб дыма.

В результате удара загорелись автомобили. В ГСЧС отметили, что пожар вспыхнул во время движения транспорта.

Оккупанты повредили Киевскую ТЭЦ , два музея – Ханенков и Шевченко. А еще атаковали стеклянный пешеходный мост. Однако он выстоял, потому что конструкции сделаны из металла "Азовстали".

Оккупанты попали в детскую площадку.

Российские захватчики также повредили несколько дипломатических построек. В частности, снаряд взорвался у посольства Румынии, повредил визовый отдел консульства Германии.

В разведке рассказали, что ракетные удары по Киеву оккупанты планировали еще с начала октября.

В результате обстрела Киева погибли 5 человек. Еще около 50 получили ранения.

В столице начались проблемы с электроэнергией. Горожан предупредили об отключении света.

Из-за массированной российской атаки повреждены 45 жилых домов, 5 объектов инфраструктуры, 3 школы, детский сад, 6 медучреждений и другие здания.

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