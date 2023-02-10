Как киевляне встретили массированную атаку в метро: несокрушимые фото

Россия 10 февраля совершила очередную массированную террористическую ракетную атаку по Украине. Украинцам еще раз пришлось спасать свои жизни в укрытиях гражданской защиты.

Во время ракетной атаки утром 10 февраля Россия выпустила по Украине не менее 70 ракет. В сети опубликовали фото, как несокрушимые украинцы в Киеве переживают ракетные атаки, сообщает 24 канал.

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К счастью, защитники украинского неба сбили не менее 60 ракет. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский.

Несколько российских ракет прошли по воздушному пространству Молдовы и Румынии. Эти ракеты – вызов НАТО, коллективной безопасности. Это террор, который можно и нужно остановить. Мир должен остановить,

– заявил Зеленский.

Как украинцы пережили ракетную атаку / Фото из соцсетей

В воздушных силах пообещали предоставить определенные данные и материалы с радаров, где были зафиксированы пролеты ракет над Румынией. По уточнению спикера, их могло быть 2, говорится о ракетах типа "Калибр". Также там подчеркнули, что Россия уже трижды использовала воздушное пространство Молдовы для нанесения ударов по Западу Украины.

К несчастью, зафиксировали попадание по критической инфраструктуре.