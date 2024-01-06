Массированная ракетная атака России: экс-командующий НАТО объяснил коварную тактику врага

Россия 2 января массированно атаковала Украину ракетами разных типов, среди которых были и аэробаллистические "Кинжалы". Такой тактикой враг бросил вызов украинским системам ПВО.

Об этом в интервью заявил бывший Верховный командующий войсками НАТО в Европе Филипп Бридлав. Он также добавил, что факт уничтожения 10 "Кинжалов" вошел в историю.

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"Россия бросила вызов"

Бридлав подчеркнул, что видел немало сообщений о том, что Россия во время массированной атаки 2 января использовала "очень интересную тактику". В частности, оккупанты использовали несколько видов вооружения, планируя напоследок нанести мощный удар "Кинжалами".

В рамках этой атаки они отправили много менее мощных беспилотников, которые, полагаю, преследовали цель нагрузить украинскую противовоздушную оборону. Затем Россия выпустила несколько более мощных ракет, но не "Кинжалов" – опять же, чтобы бросить вызов и нагрузить украинскую ПВО. То есть была волна более дешевых, менее мощных дронов, затем волна более мощных ракет. А уже третья волна – гиперзвуковые ракеты "Кинжал",

– заявил бывший командующий НАТО.

Он преодолевал, что для России эта тактика оказалась успешнее атаки 29 декабря. Однако Украина во время этой атаки была очень результативной и смогла уничтожить ракеты "Кинжал", у которых "аналогов нет".

Сбитие "Кинжалов" вошло в историю

В Воздушных силах отчитывались, что по состоянию на 21 декабря Россия запустила по территории Украины 48 "Кинжалов", из которых удалось сбить только 15. Однако следует добавить, что впервые удалось ликвидировать аэробаллистическую ракету, когда ВСУ получили на вооружение ЗРК "Patriot". После этого оккупанты использовали этот тип ракет все реже.

Однако 2 января Россия запустила сразу 10 "Кинжалов", что стало рекордным количеством, когда враг атаковал сразу столькими ракетами этого типа. Украинские защитники приложили титанические усилия и сбили все 10 ракет.

Бридлав заявил, что это отражение атаки вошло в историю, ведь украинские военные доказали – "Кинжалы" не неуязвимы.

Путин рекламировал, что это самые лучшие из всех видов ударных ракет. Теперь мы понимаем, что это не так,

– подчеркнул Бридлав.