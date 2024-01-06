Про це в інтерв'ю заявив колишній Верховний командувач військ НАТО в Європі Філіп Брідлав. Він також додав, факт знищення 10 "Кинджалів" увійшов в історію.

До теми Росіяни запустили "Кинджали" й не тільки: усе, що відомо про ракетну атаку на Київ 2 січня

"Росія кинула виклик"

Брідлав наголосив, що бачив чимало повідомлень про те, що Росія під час масованої атаки 2 січня використовувала "дуже цікаву тактику". Зокрема, окупанти використали кілька видів озброєння, плануючи наостанок завдати потужного удару "Кинджалами".

В межах цієї атаки вони відправили багато менш потужних безпілотників, які, гадаю, мали на меті навантажити українську протиповітряну оборону. Потім Росія випустила кілька потужніших ракет, але не "Кинджалів" – знову ж таки, щоб кинути виклик і навантажити українську ППО. Тобто була хвиля дешевших, менш потужних дронів, потім хвиля більш потужних ракет. А вже третя хвиля – гіперзвукові ракети "Кинджал",

– заявив колишній командувач НАТО.

Він долав, що для Росії ця тактика виявилася успішнішою, ніж атака 29 грудня. Однак робота України під час цієї атаки була дуже результативною, й змогли знищити ракети "Кинджал", у яких "аналогов нєт".

Збиття "Кинджалів" увійшло в історію

У Повітряних силах звітували, що станом на 21 грудня Росія запустила по території України 48 "Кинджалів", з яких вдалося збити лише 15. Однак, варто додати, що вперше вдалося ліквідувати аеробалістичну ракету, коли ЗСУ отримали на озброєння ЗРК "Patriot". Після того окупанти використовували цей тип ракет все рідше.

Однак 2 січня Росія запустила відразу 10 "Кинджалів", що стало рекордною кількістю, коли ворог атакував відразу стількома ракетами цього типу. Українські захисники доклали титанічних зусиль і збили усі 10 ракет.

Брідлав заявив, що це відбиття атаки увійшло в історію, адже українські військові довели – "Кинджали" не невразливі.

Путін рекламував, що це найкращі з усіх видів ударних ракет. Тепер ми розуміємо, що це не так,

– наголосив Брідлав.