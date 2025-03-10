Детальніше про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зауваживши, що Україна не залишилась без американських даних в одній сфері. Там, де їх немає, ЗСУ будуть використовувати власні сили.

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До чого Україна втратила доступ

За словами військовослужбовця, обмеження інформації стосується саме наступальних видів озброєння та безпосередніх дій щодо атак на противника в глиб російської території.

Однак Українане втратила можливість використання розвідданих для протиповітряної оборони. Зокрема, мовиться про інформацію щодо російських повітряних атак на Україну.

США зберегли цю інформацію. Ми отримуємо дані про зліт Міг-31, про загрози балістичних ударів та переміщення російської стратегічної авіації Ту-95 з аеродрому "Оленья" та інших, а також дані про пуски крилатих ракет з Каспію,

– сказав Мусієнко.

Військовослужбовець зауважив, що внаслідок зупинки надання розвідданих можуть бути проблеми і з ракетами. Наприклад, ракети GMLRS використовують супутникове наведення GPS до систем HIMARS або Storm Shadow.

Хоч ракети британські, супутники американські. Якщо доступ до них перерізають, виникають труднощі і ми не можемо використовувати цю зброю повноцінно. Все. Навіть, якщо є Storm Shadow, пуск неможливий, бо ракета просто не полетить туди, куди потрібно,

– пояснив він.

Очевидно, що зупинка надання розвідданих від США не одразу негативно вплине на наступальні дії ЗСУ. Україна має також власну розвідку, дані від європейських партнерів.

Щодо наземних операцій – для українських військових важливо отримувати інформацію про дислокацію російських військ, переміщення техніки та місця складів з боєприпасами на окупованих територіях. Тепер для отримання цієї інформації ЗСУ будуть використовувати більше дронів-розвідників.

Однак розвіддані Сполучених Штатів для українських військових є важливими – вони мають потужну супутникову мережу, а також можливості швидко розпізнавати та обробляти інформацію. Щодо цих технологій американці є лідерами у світі.

Зауважте! Сьогодні вночі Дональд Трамп заявив, що США "от-от" відновлять обмін розвідданими з Україною.

"Хотілось би, щоб партнери змінили своє рішення та відновили надання нам такої інформації. Однак поки цього немає, війна не зупиняється. Використовуємо інші можливості, щоб з'ясувати плани та наміри ворога", – додав Мусієнко.

До слова, в Інституті вивчення війни повідомили, що зупинка обміну розвідданими з США допомогла російським військам просунутися, а українські захисники втратили здатність виявляти російські літаки. Крім того, українські захисники не можуть використовувати "деякі зі своїх найкращих систем озброєння" через зупинку обміну розвідданими.