Подробнее об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, заметив, что Украина не осталась без американских данных в одной сфере. Там, где их нет, ВСУ будут использовать собственные силы.

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К чему Украина потеряла доступ

По словам военнослужащего, ограничение информации касается именно наступательных видов вооружения и непосредственных действий по атакам на противника в глубь российской территории.

Однако Украина не потеряла возможность использования разведданных для противовоздушной обороны. В частности, говорится об информации о российских воздушных атаках на Украину.

США сохранили эту информацию. Мы получаем данные о взлете МиГ-31, об угрозах баллистических ударов и перемещении российской стратегической авиации Ту-95 с аэродрома "Оленья" и других, а также данные о пусках крылатых ракет с Каспия,

– сказал Мусиенко.

Военнослужащий отметил, что в результате остановки предоставления разведданных могут быть проблемы и с ракетами. Например, ракеты GMLRS используют спутниковое наведение GPS к системам HIMARS или Storm Shadow.

Хоть ракеты британские, спутники американские. Если доступ к ним перерезают, возникают трудности и мы не можем использовать это оружие полноценно. Всё. Даже, если есть Storm Shadow, пуск невозможен, потому что ракета просто не полетит туда, куда нужно,

– объяснил он.

Очевидно, что остановка предоставления разведданных от США не сразу негативно повлияет на наступательные действия ВСУ. Украина имеет также собственную разведку, данные от европейских партнеров.

Относительно наземных операций – для украинских военных важно получать информацию о дислокации российских войск, перемещение техники и места складов с боеприпасами на оккупированных территориях. Теперь для получения этой информации ВСУ будут использовать больше дронов-разведчиков.

Однако разведданные Соединенных Штатов для украинских военных важны – они имеют мощную спутниковую сеть, а также возможности быстро распознавать и обрабатывать информацию. По этим технологиям американцы являются лидерами в мире.

Обратите внимание! Сегодня ночью Дональд Трамп заявил, что США "вот-вот" возобновят обмен разведданными с Украиной.

"Хотелось бы, чтобы партнеры изменили свое решение и возобновили предоставление нам такой информации. Однако пока этого нет, война не останавливается. Используем другие возможности, чтобы выяснить планы и намерения врага", – добавил Мусиенко.

К слову, в Институте изучения войны сообщили, что остановка обмена разведданными с США помогла российским войскам продвинуться, а украинские защитники потеряли способность обнаруживать российские самолеты. Кроме того, украинские защитники не могут использовать "некоторые из своих лучших систем вооружения" из-за остановки обмена разведданными.