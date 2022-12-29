Украина применяет новые методы минимизации последствий ударов по энергетике, – эксперт

В настоящее время в Украине применяются новые методы минимизации последствий ракетных ударов. Они заключаются в том, что система отрабатывает меры предосторожности.

Так, происходит разгрузка энергетической системы. Об этом 24 канала сказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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Он объясняет, что при таком подходе объекты отключаются от энергопотребления не только из-за ракетных ударов, но и из-за разгрузки энергосистемы. Это нужно для сохранения нормативной частоты по всей энергосистеме, чтобы она не разделилась на отдельные острова и сохранила свою цельность.

Россияне не добились своей цели

Безусловно, в той или иной степени каждая атака губительна. Предварительно, 29 декабря пострадали объекты во Львовской, Одесской, Харьковской и Киевской области. Было попадание в объект компании ДТЭК, там серьезные повреждения. Однако методы, применяемые нашими энергетиками, помогли пережить вражескую атаку. Кроме того, свое дело сделали системы противовоздушной обороны. Омельченко отмечает: не менее важны превентивные удары по авиабазе "Энгельс" в России, в результате чего с нее не взлетали стратегические бомбардировщики.

В этом поединке мы переиграли врага и сохранили целостность энергетической системы,

– утверждает директор энергетических программ Центра Разумкова.

Он уверен, что мы сможем пережить эту зиму. Нет сомнений, что украинцы выстоят и победят.

"Надо поблагодарить наших воинов, сил ПВО, тех, кто обеспечил удары по российским авиабазам, а также нашим энергетикам, которые работают 24/7 под пулями и снарядами, и делают все возможное, чтобы в наших домах было светло. Я уверен в нашей победе как на военных фронтах, так и на энергетическом фронте", – подытожил Владимир Омельченко.

Массированная ракетная атака по Украине 29 декабря: коротко