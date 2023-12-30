Об этом 24 Каналу рассказал политолог, председатель Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что заявление Байдена было вполне ожидаемой. Он отреагировал так, как должен говорить лидер западного мира.

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Кроме того, военная помощь для Украины – его шанс на дальнейшее политическое будущее. И не только его. Ведь Штаты не могут позволить себе проиграть еще одну войну после выхода из Афганистана. Это может погрузить США в глубокий политический кризис, последствия которого ощутят все.

Они понимают возможные последствия. И демократы, и республиканцы поддерживают Украину. Кстати, а кто зарегистрировал инициативу о лендлизе, которую кабинет Байдена не реализовал? Республиканцы. А кто подал инициативу об ATACMS на 300 километров? Республиканцы. Просто сейчас мы стали заложниками некоторой политической турбулентности 2024 года, в которую уже вваливаются Штаты со своими выборами.

– объяснил Буряченко.

Сейчас там идет перетягивание канатов за электорат. И все из-за миграционного вопроса – достаточно чувствительного.

Никто Украину не бросил

Как подчеркнул Буряченко, действительно не нужно паниковать. В канун Нового года есть много политических сигналов о том, что и Соединенные Штаты выделят для Украины помощь более чем на 60 миллиардов долларов; и в ЕС примут решение о 50 миллиардах евро на четыре года. Также есть помощь от конкретных стран: Германии, Норвегии, Дании; есть транш МВФ и помощь Всемирного банка.

Никто не бросил Украину на произвол судьбы. Я думаю, мы должны сделать, прежде всего, для себя много выводов. А каждый из нас должен искать в себе дополнительные резервы для того, чтобы мы достигли целей в войне, которые перед собой поставили. Но понятно, что в следующем году легко не будет,

– заметил Буряченко.

Военная помощь для Украины: коротко