Массированная ракетная атака 29 декабря: сколько людей пострадало

Враг снова продолжает терроризировать мирное население нашей страны. Утром 29 декабря оккупанты нанесли массированную ракетную атаку по Украине.

Утром 29 декабря взрывы прогремели в Киеве. В Киевской городской военной администрации подтвердили, что в столице работает ПВО.

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3 человека пострадали от российских ракет

Впоследствии сообщили, что обломками сбитых ракет повреждены два частных дома в Дарницком районе.

Также повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе.

По уточненной информации в Дарницком районе трое пострадавших с разной степенью тяжести. Всем оказана медицинская помощь. Пострадавшие госпитализированы.

Сколько ракет уже удалось сбить над Киевом

Виталий Кличко также подтвердил, что двух человек спасли из поврежденного частного дома. Медики предоставили им помощь на месте и госпитализировали.

Также на одной из центральных улиц обломки ракеты повредили автомобиль.

В настоящее время трое пострадавших в Киеве. В том числе – 14-летняя девочка. Всех госпитализировали,

– заявил Кличко.

По предварительной информации сил ПВО, над Киевом уничтожено 16 ракет.

У Зеленского прокомментировали очередную атаку россиян

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк констатировал, что захватчики запустили 120 ракет во время этой массированной атаки.

По словам Подоляка, россияне хотят полностью уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины и прилагают для этого максимум усилий. Собственно, эта очередная атака является ответом всему мировому сообществу, которое все еще верит, что кремлевский режим – не террористический и склоняет Киев к миру.