Обычно в эти даты там родители с детьми: в результате массированной атаки пострадал дворец "Украина"

Россия не может упустить ни дня, чтобы на деле не доказать миру заслуженный статус страны-террористки. Так, в канун Нового года она в очередной раз запустила ракеты по Украине.

Вследствие этого не в одном городе раздались взрывы. Об этом рассказал заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

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Россия пытается убить и детей

В частности взрывы слышали и в столице Украины между жилыми домами в:

Соломенском,

Печерском,

Днепровском,

Голосеевском районах,

По словам мэра Киева Виталия Кличко, повреждения разных ступней получили здания двух школ в Соломенском районе столицы, одна – в Печерском. Также был поврежден один детсад в Соломенском районе. К счастью, пострадавших на этих объектах нет.

Также в результате атаки был поврежден дворец "Украина". Кирилл Тимошенко подчеркнул, что такие действия России не что иное, чем террор.

Традиционно в эти даты там (во дворце "Украина" – 24 канал) родители с детьми в канун Нового года. Сегодня чудом не было детей. Летели стекла от ударов российских ракет,

– написал Кирилл Тимошенко.

Дворец "Украина" в Киеве / фото с телеграм-канала Кирилла Тимошенко

Над Киевом удалось уничтожить 7 ракет

Также по данным заместителя Руководителя ОП в районе Киева силы ПВО уничтожили 7 воздушных целей. Однако и в результате падения обломков есть повреждения. Именно поэтому всегда следует реагировать на сигналы воздушной тревоги и направляться к укрытию.

Так, в результате падения обломков повреждено:

хозяйственное сооружение,

здания,

отель,

автомобиль.

Пока известно об одном погибшем и 13 пострадавших. Информация по пострадавшим и разрушениям уточняется,

– написал Кирилл Тимошенко.

Поврежденное здание гостиницы вблизи дворца "Украина" / фото с телеграм-канала Кирилла Тимошенко

Ракетный обстрел Киева 31 декабря: коротко