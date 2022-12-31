Обычно в эти даты там родители с детьми: в результате массированной атаки пострадал дворец "Украина"
Источник:Кирилл Тимошенко
Россия не может упустить ни дня, чтобы на деле не доказать миру заслуженный статус страны-террористки. Так, в канун Нового года она в очередной раз запустила ракеты по Украине.
Вследствие этого не в одном городе раздались взрывы. Об этом рассказал заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.
Важно Путин в последний день года запустил ракеты по Украине: все о массированной атаке 31 декабря
Россия пытается убить и детей
В частности взрывы слышали и в столице Украины между жилыми домами в:
- Соломенском,
- Печерском,
- Днепровском,
- Голосеевском районах,
По словам мэра Киева Виталия Кличко, повреждения разных ступней получили здания двух школ в Соломенском районе столицы, одна – в Печерском. Также был поврежден один детсад в Соломенском районе. К счастью, пострадавших на этих объектах нет.
Также в результате атаки был поврежден дворец "Украина". Кирилл Тимошенко подчеркнул, что такие действия России не что иное, чем террор.
Традиционно в эти даты там (во дворце "Украина" – 24 канал) родители с детьми в канун Нового года. Сегодня чудом не было детей. Летели стекла от ударов российских ракет,
– написал Кирилл Тимошенко.
Дворец "Украина" в Киеве / фото с телеграм-канала Кирилла Тимошенко
Над Киевом удалось уничтожить 7 ракет
Также по данным заместителя Руководителя ОП в районе Киева силы ПВО уничтожили 7 воздушных целей. Однако и в результате падения обломков есть повреждения. Именно поэтому всегда следует реагировать на сигналы воздушной тревоги и направляться к укрытию.
Так, в результате падения обломков повреждено:
- хозяйственное сооружение,
- здания,
- отель,
- автомобиль.
Пока известно об одном погибшем и 13 пострадавших. Информация по пострадавшим и разрушениям уточняется,
– написал Кирилл Тимошенко.
Поврежденное здание гостиницы вблизи дворца "Украина" / фото с телеграм-канала Кирилла Тимошенко
Ракетный обстрел Киева 31 декабря: коротко
- Первые сообщения о взрывах в столице появилось около 14 часов 31 декабря.
- Тогда же стало известно, что вследствие этого есть погибший и несколько пострадавших женщин.
- Также ранение во время очередной массированной атаки получил журналист из Японии. Его госпитализировали.