Путин назвал ракетную атаку 31 октября ответом на удар по флоту: объясняем, почему это ложь

31 октября Россия выпустила по Украине 55 ракет. К счастью, защитники украинского неба сбили 45 из них. А вечером Владимир Путин вылез из бункера, чтобы выдать очередное лживое объяснение террористической атаки.

Путин заявил, что ракетная атака – это отчасти "ответ за Севастополь". Более того, бункерный дед пригрозил, что "это еще не все, что можно сделать". Заявления Путина распространили росСМИ, сообщает 24 канал.

Важно Не знаю, как кто, но мы держимся, – Залужный эмоционально обратился к украинцам после атаки России

В то же время, сколько бы глава Кремля ни лгал, ему все равно никто не поверит. Россия – страна-террорист, которая постоянно придумывает какие-то мифические поводы для геноцида украинцев.

Что произошло в Севастополе, и почему город посетил "хлопок" – точно неизвестно. Украина не признавала своей причастности к "хлопкам". Между тем у россиян постоянно что-то происходит из-за их неадекватных действий. Например, 31 октября оккупанты выпустили ракету по Харькову, однако она, к счастью, не долетела и упала в Белгороде, спровоцировав истерику у местных жителей.

"Хлопок" в Севастополе – главное

Бархатный сезон заканчивается. В то же время "хлопок" не собирается покидать временно оккупированный Крым. Утром 29 октября захватчиков разбудили "хлопки".

Оккупанты быстренько придумали басню о работе "ПВО", которая сбивала дроны.

Легендарная российская ПВО работала так хорошо, что на месте дислокации российского флота вспыхнул пожар. Вероятно, пострадал ряд вражеских кораблей. Среди них – "Адмирал Макаров".

В ОК "Юг" заметили, что россияне, скорее всего, – сами повредили собственные корабли. В то же время страна-террорист этого не признает и лжет дальше.

Заметьте – что произошло в Севастополе: смотрите видео

Комментируя свой террор, Путин использовал слово "ответ". Однако на самом деле у России нет на него никаких прав. "Отвечать" может только сторона, которая защищается, а не государство-терорист.