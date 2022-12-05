Во время массированной атаки Воздушные силы сбили более 60 ракет: сколько всего их запустила Россия
Источник:Воздушные Силы ВСУ
В понедельник, 5 декабря, Россия совершила очередную массированную ракетную атаку на Украину. К сожалению, в некоторых регионах есть попадания, однако наша ПВО сбила большинство вражеских ракет.
В ходе атаки россияне попали в объекты критической инфраструктуры Украины. В Воздушных Силах отмечают, что украинские военные сбили более 60 ракет оккупантов.
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Сколько ракет выпустили россияне
Как сообщают, всего по Украине захватчики выпустили более 70 ракет. Пуск 38 крылатых ракет Х-101/Х-555 осуществляли из восьми самолетов-ракетоносцев из района Каспийского моря и Ростовской области.
Также противник нанес удар 22 крылатыми ракетами типа "Калибр" с кораблей Черноморского флота. Кроме того, из акватории Черного моря Украину атаковали дальние бомбардировщики Ту-22м3 тремя крылатыми ракетами Х-22, а также истребители Су-35 шестью управляемыми авиационными ракетами Х-59 и одной Х-31П.
Как сообщили в ОК "Юг", по результатам массированной ракетной атаки на юге страны сбили 15 ракет. В частности, 8 ракет сбили над Одесской областью, 1 – над Черкасской, остальные – над Николаевской.
Враг поразил объекты энергетической инфраструктуры в Одесской, Винницкой, Николаевской областях. В Одесской области пострадали 2 гражданских. Им уже оказали помощь. Сотрудники ГСЧС продолжают ликвидацию последствий атак.
Что известно о ракетных обстрелах 5 декабря: коротко
- Около 14:00 Россия запустила ракеты по многим областям Украины. Сначала об уничтожении вражеских ракет сообщили в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. Еще в ряде областей слышали взрывы.
- В результате атаки есть попадания в энергетическую инфраструктуру Украины. В некоторых областях ввели аварийные отключения света. Сообщают, что проблемы со светом уже есть в Сумской, Николаевской, Одесской, Житомирской и Киевской областях. Также без света осталась часть Кривого Рога.
- Также одна ракета оккупантов снова перелетела границу Украины и упала на территории Молдовы, возле города Бричаны. Сообщений о пострадавших не поступало.