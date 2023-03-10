Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский. По его словам, Россия будет стараться чаще использовать для атак баллистические ракеты, которые нашему ПВО тяжело сбивать.

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Россия тестирует новую тактику

Грабский предположил, что захватчики могли применить во время массированной атаки именно гиперзвуковые ракеты "Кинжал", потому что больше нечего было применить.

Также военный эксперт отметил: есть вероятность того, что Россия пыталась протестовать эффективность применения "Кинжалов" в массированных ракетных атаках против Украины.

Это свидетельствует о том, что мы находимся в другой фазе войны, когда противник будет пытаться изменить или дополнить крылатые ракеты большим количеством баллистических ракет, которые нашей ПВО сложнее сбивать.

– считает Грабский.

Полковник запаса ВСУ убежден, что россияне проводят тестирование новой тактики.

Грабский о российских "Кинжалах": смотрите видео

Массированная ракетная атака 9 марта: коротко