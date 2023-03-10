Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський. За його словами, Росія буде намагатися частіше використовувати для атак балістичні ракети, які нашому ППО важко збивати.

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Росія тестує нову тактику

Грабський припустив, що загарбники могли застосувати під час масованої атаки саме гіперзвукові ракети "Кинджал", бо більше не мали що застосувати.

Також військовий експерт зазначив: є вірогідність того, що Росія намагалась протестувати ефективність застосування "Кинджалів" у масованих ракетних атаках проти України.

Це свідчить про те, що ми перебуваємо в іншій фазі війни, коли противник буде намагатися змінити або доповнити крилаті ракети більшою кількістю балістичних ракет, які нашій ППО складніше збивати,

– вважає Грабський.

Полковник запасу ЗСУ переконаний, що росіяни проводять тестування нової тактики.

Грабський про російські "Кинджали": дивіться відео

Масована ракетна атака 9 березня: коротко