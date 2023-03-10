Россияне за день потратили на атаку по Украине запас ракет, который производили месяц, – разведка
Российские террористы ночью 9 марта нанесли массированный ракетный удар по Украине. В целом враг осуществил 81 пуск ракет разного базирования. Кстати, только за один день оккупанты потратили запас, который изготовляли месяц.
Во время ракетного обстрела 9 марта Россия использовала то вооружение, которое могла произвести за месяц. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
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Оккупанты месяц накапливали силы
Оккупанты продолжают ракетный террор, впрочем, пока с учетом дефицита вооружения, в том числе высокоточных ракет.
Они месяц накапливали силы, в частности, работало производство, но сегодня (9 марта – 24 Канал) фактически все, что было произведено, было потрачено на украинские трансформаторы,
– подчеркнул Андрей Юсов.
По его словам, вражеские запасы многих видов ракетных вооружений "критически низкие". Интервал между обстрелами связан с тем, что захватчики пытаются наверстать издержки боеприпасов из-за производства, впрочем, производить в должном количестве они не могут.
"Калибров" у них осталось 7% от количества, имевшегося в начале полномасштабной агрессии. Не могут они наверстать даже с помощью производства эти расходы", – заявил представитель ГУР.
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Безмерного запаса нет
Россияне, конечно, до сих пор пытаются использовать разнообразные подходы, чтобы обходить международные санкции. В частности, контрабанду, "серые" схемы снабжения необходимых составляющих для производства вооружения.
Юсов отметил, что частично это может удаваться врагу. Однако, не в тех объемах, которые удовлетворяли бы потребности военно-промышленного комплекса. "Российский ВПК последние десятилетия в значительной степени деградировал и сегодня уже не составляет единый комплекс полного цикла, который может сам производить все, что нужно", – добавил представитель ГУР.
Также он отметил, что все последние российские разработки базировались, в частности, на иностранных компонентах, с которыми у государства-агрессора большие сложности.
Это не значит, что ракеты закончились, но безмерного запаса у них нет,
– подчеркнул представитель ГУР.