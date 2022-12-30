Испортить праздники, – военный эксперт о том, будет ли массирована ракетная атака к Новому году
Россияне теоретически могли подготовить крупную массированную ракетную атаку, чтобы совершить ее в несколько этапов в период праздников. Потому есть риски новых обстрелов.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Свою предыдущую массированную ракетную атаку по украинским городам россияне провели 29 декабря.
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Россия теоретически могла подготовить больший залп
Мусиенко отметил, что теоретически можно допустить еще одну массированную ракетную атаку россиян в случае, если Россия готовилась к этому раньше. То есть, если она подготовила определенное количество залпов, например, 120 – 140 ракет, которые собрали разными правдами и неправдами.
Свозили откуда могли и распределили на 2 – 3 этапа с промежутком 2 – 3 дня до недели. То есть, теоретически такое вообразить в принципе можно. Раньше такого фактически не случалось, чтобы с маленькими интервалами. Это было только где-то в октябре,
– заметил военный эксперт.
Он добавил, что тогда догоняя себя они на следующий день выпустили около 20 – 25 ракет. Однако понятно, что это не то количество, которое было накануне – 70 – 80 ракет.
Мусиенко о том, будет ли массирована ракетная атака к Новому году: смотрите видео
Россия хочет испортить праздники
По словам руководителя Центра военно-правовых исследований, теоретически в принципе представить такое можно, что они могли сконцентрировать больше ракет. Действительно, могли сделать это для того, чтобы испортить нам праздники и продолжать поражать инфраструктурные объекты.
"Просто вопрос в том, будет ли это 30 декабря, 31 декабря. Пожалуй, нет. Однако в течение следующей недели риски такие существуют", - подчеркнул Мусиенко.
Массированные ракетные обстрелы Украины: последние новости
- Россия 29 декабря в очередной раз нанесла массированную ракетную атаку по Украине. В общем оккупанты выпустили по территории нашего государства 69 ракет.
- Россия в четверг, 29 декабря, снова массированно атаковала Украину. После террористического обстрела ракетами минобороны России заявило, что у них якобы никогда не закончатся "Калибры".
- На данный момент более 400 тысяч одесситов остаются без электроснабжения. Энергетики продолжают работать, чтобы на праздники подать свет в дома.