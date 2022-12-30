Испортить праздники, – военный эксперт о том, будет ли массирована ракетная атака к Новому году

Россияне теоретически могли подготовить крупную массированную ракетную атаку, чтобы совершить ее в несколько этапов в период праздников. Потому есть риски новых обстрелов.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Свою предыдущую массированную ракетную атаку по украинским городам россияне провели 29 декабря.

Важно Почему Россия так активно обстреливает Киев: Кличко назвал цель Путина

Россия теоретически могла подготовить больший залп

Мусиенко отметил, что теоретически можно допустить еще одну массированную ракетную атаку россиян в случае, если Россия готовилась к этому раньше. То есть, если она подготовила определенное количество залпов, например, 120 – 140 ракет, которые собрали разными правдами и неправдами.

Свозили откуда могли и распределили на 2 – 3 этапа с промежутком 2 – 3 дня до недели. То есть, теоретически такое вообразить в принципе можно. Раньше такого фактически не случалось, чтобы с маленькими интервалами. Это было только где-то в октябре,

– заметил военный эксперт.

Он добавил, что тогда догоняя себя они на следующий день выпустили около 20 – 25 ракет. Однако понятно, что это не то количество, которое было накануне – 70 – 80 ракет.

Мусиенко о том, будет ли массирована ракетная атака к Новому году: смотрите видео

Россия хочет испортить праздники

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований, теоретически в принципе представить такое можно, что они могли сконцентрировать больше ракет. Действительно, могли сделать это для того, чтобы испортить нам праздники и продолжать поражать инфраструктурные объекты.

"Просто вопрос в том, будет ли это 30 декабря, 31 декабря. Пожалуй, нет. Однако в течение следующей недели риски такие существуют", - подчеркнул Мусиенко.

Массированные ракетные обстрелы Украины: последние новости