Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Свою попередню масовану ракетну атаку по українських містах росіяни провели 29 грудня.

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Росія теоретично могла підготувати більший залп

Мусієнко зазначив, що теоретично можна допустити ще одну масовану ракетну атаку росіян у випадку, якщо Росія готувалась до цього раніше. Тобто, якщо вона підготувала певну кількість залпів, наприклад, 120 – 140 ракет, які назбирали різними правдами й неправдами.

Позвозили звідки могли й розподілили на 2 – 3 етапи з проміжком 2 – 3 дні, до тижня. Тобто, теоретично таке уявити у принципі можна. Раніше такого фактично не траплялось, щоб з маленькими інтервалами. Було це тільки десь у жовтні,

– зауважив військовий експерт.

Він додав, що тоді наздоганяючи себе вони наступного дня випустили близько 20 – 25 ракет. Однак, зрозуміло, що це не та кількість, як була напередодні – 70 – 80 ракет.

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Росія хоче зіпсувати свята

За словами керівника Центру військово-правових досліджень, теоретично у принципі уявити собі таке можна, що вони могли сконцентрувати більше ракет. Дійсно могли зробити це для того, аби зіпсувати нам свята і продовжувати вражати інфраструктурні об'єкти.

"Просто питання в тому, чи буде це 30 грудня, 31 грудня. Мабуть, що ні. Однак протягом наступного тижня ризики такі існують", – наголосив Мусієнко.

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