Звичайно, головне – це заживити критичну інфраструктуру. Про це 24 каналу сказав речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
До теми Україна застосовує нові методи мінімізації наслідків ударів по енергетиці, – експерт
Звичайно, користуємося альтернативними джерелами електроенергії. Перш за все, це генератори. Ми були готові, відповідні сценарії відпрацьовувалися,
– сказав Братчук.
Потужна атака на Одещину / Братчук про значні наслідки: дивіться відео
Яка ситуація на Одещині
29 грудня ворог завдав масованої ракетної атаки по Україні. Зокрема, неабияк постраждала Одеська область. Було влучання в енергооб'єкт, наслідки доволі значні.
Ще не до кінця оговталися після удару 10 грудня, але ворог намагається добити нашу інфраструктуру. Втім, 21 ворожу ракету знищили над Одещиною. Це доволі вагомий показник і для ППО, і для нашого регіону,
– зауважив речник Одеської ОВА.
30 грудня в Одесі не функціонуватиме міський електротранспорт. Братчук повідомив, що таке рішення було прийняте ще вчора, як тільки пролунав сигнал повітряної тривоги. Воно дозволило знизити навантаження на електромережі. В регіоні розпочалися екстрені відключення, які допомогли втримати ситуацію.
Екстрені відключення тривають і надалі. Аварійні роботи продовжуються і будуть продовжуватися стільки, скільки потрібно,
– сказав Братчук.
В Одеській ОВА запевнили, що на новорічні й різдвяні свята намагатимуться подати електроенергію до будинків одеситів. Але, безумовно, загроза ракетних ударів залишається. Братчук зауважив, що наразі дорозвідується інформація в Чорному морі. Вчора росіяни відстрілялися, тож підуть до тимчасово окупованого Севастополя, щоб поповнити боєкомплект. Але це не означає, що не буде діяти ворожа авіація.
"Головне, що присутнє почуття єдності в одеситів. Я не бачу розпачу й паніки. Неприємна ситуація, люди, звичайно, трохи нервуються, будемо відверті. Але з іншого боку, знаючи одеситів, я впевнений: якби сказали зараз вже накривати святкові столи – за 5 хвилин уся Дерибасівська була б у напоях та стравах", – переконаний речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Масована ракетна атака по Україні 29 грудня: коротко
- Російські загарбники продовжують тероризувати мирне населення України. Зранку 29 грудня ворог завдав масованої ракетної атаки по нашій країні.
- Як повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк, ворог випустив по Україні понад 120 ракет. Однак за даними Генштабу ЗСУ, на нас летіло 69 ракет, 54 з них – збили сили ППО.
- Детальніше про те, що відбувалося у містах – читайте у нашому матеріалі.