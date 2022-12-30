Звичайно, головне – це заживити критичну інфраструктуру. Про це 24 каналу сказав речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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Звичайно, користуємося альтернативними джерелами електроенергії. Перш за все, це генератори. Ми були готові, відповідні сценарії відпрацьовувалися,

– сказав Братчук.

Потужна атака на Одещину / Братчук про значні наслідки: дивіться відео

Яка ситуація на Одещині

29 грудня ворог завдав масованої ракетної атаки по Україні. Зокрема, неабияк постраждала Одеська область. Було влучання в енергооб'єкт, наслідки доволі значні.

Ще не до кінця оговталися після удару 10 грудня, але ворог намагається добити нашу інфраструктуру. Втім, 21 ворожу ракету знищили над Одещиною. Це доволі вагомий показник і для ППО, і для нашого регіону,

– зауважив речник Одеської ОВА.

30 грудня в Одесі не функціонуватиме міський електротранспорт. Братчук повідомив, що таке рішення було прийняте ще вчора, як тільки пролунав сигнал повітряної тривоги. Воно дозволило знизити навантаження на електромережі. В регіоні розпочалися екстрені відключення, які допомогли втримати ситуацію.

Екстрені відключення тривають і надалі. Аварійні роботи продовжуються і будуть продовжуватися стільки, скільки потрібно,

– сказав Братчук.

В Одеській ОВА запевнили, що на новорічні й різдвяні свята намагатимуться подати електроенергію до будинків одеситів. Але, безумовно, загроза ракетних ударів залишається. Братчук зауважив, що наразі дорозвідується інформація в Чорному морі. Вчора росіяни відстрілялися, тож підуть до тимчасово окупованого Севастополя, щоб поповнити боєкомплект. Але це не означає, що не буде діяти ворожа авіація.

"Головне, що присутнє почуття єдності в одеситів. Я не бачу розпачу й паніки. Неприємна ситуація, люди, звичайно, трохи нервуються, будемо відверті. Але з іншого боку, знаючи одеситів, я впевнений: якби сказали зараз вже накривати святкові столи – за 5 хвилин уся Дерибасівська була б у напоях та стравах", – переконаний речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Масована ракетна атака по Україні 29 грудня: коротко