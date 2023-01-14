Так, известно о по меньшей мере 60 раненых, среди которых двое детей, и 5 погибших. Однако их количество может возрасти, ведь по пропискам там могли проживать до 200 человек.

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На месте разбирают завалы

Сейчас на месте теракта и спасатели, и простые граждане разбирают завалы, чтобы вытащить тех, кто мог оказаться в ловушке. И все как один надеются найти именно живых обитателей дома.

За что ты его погубил? Вы сюда приезжали к нам в город. Мы воспринимали вас как нормальных людей. Как обычных родственников. Что вы сделали с моим сыном? Негодяи! Я вас проклинаю до седьмого колена,

– кричала мать рядом с завалами.

Мать плачет возле разбитого дома: видео

На теракт отреагировал президент

На ужасное попадание российской ракеты в Днепре уже отреагировали и в Офисе Президента, и Владимир Зеленский.

Вечная память всем, чьи жизни унес русский террор! Мир должен остановить это зло. Разбор завалов в Днепре продолжается. Все службы работают. Боремся за каждого человека, каждую жизнь,

– сказал глава государства.

Также он добавил, что всех причастных к этому террору обязательно найдут и они обязательно понесут максимальную ответственность.

Ракетный обстрел Днепра: коротко