Так, наразі відомо про щонайменше 60 поранених, серед яких двоє дітей, та 5 загиблих. Однак їхня кількість може зрости, адже за прописками там могли проживати до 200 осіб.

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На місці розбирають завали

Наразі на місці теракту і рятівники, і пересічні громадяни розбирають завали, щоб витягнути тих, хто міг опинитися у пастці. І всі як один сподіваються знайти саме живих мешканців будинку.

За що ти його занапастив? Ви сюди приїжджали до нас у міста. Ми вас сприймали як нормальних людей. Як нормальних родичів. Що ж ви зробили з моїм сином? Негідники! Я вас проклинаю до сьомого коліна,

– кричала мати поруч з завалами.

Мати плаче біля розтрощеного будинку: відео

На теракт відреагував президент

На жахливе влучання російської ракети у Дніпрі уже відреагували й в Офісі Президента, й сам Володимир Зеленський.

Вічна пам'ять усім, чиї життя забрав російський терор! Світ має зупинити це зло. Розбір завалів у Дніпрі триває. Усі служби працюють. Боремось за кожну людину, кожне життя,

– сказав глава держави.

Також він додав, що всіх причетних до цього терору обов'язково знайдуть і вони обов'язково понесуть максимальну відповідальність.

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