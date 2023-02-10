Россия попала по критической инфраструктуре Харькова: есть раненые и возможны проблемы со светом

Утром 10 февраля Россия в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по Украине. В результате в ряде областей прозвучали взрывы, а также есть сообщения о попадании в объекты критической инфраструктуры.

Такое попадание, в частности, зафиксировали и в Харьковской области. Как сообщил мэр Харькова, произошло это около 10 утра.

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Последствия попадания

В результате попадания по критической инфраструктуре в городе могут наблюдаться проблемы с коммунальными услугами.

Сегодня могут быть перебои со светом и другими коммунальными услугами.

– написал Игорь Терехов.

Также по словам главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, в результате удара оккупантов около 10:30 утра в Харьковском районе ранения получили 7 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Куда еще попал враг

К несчастью, попадания по критической инфраструктуре в Харьковской области – не единственное во время 14 массированной ракетной атаки.

К сожалению, есть попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в Восточном и Западном, Южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях,

– заявили в Укрэнерго.

Поэтому для минимизации возможных последствий атаки и сохранения энергосистемы в компании приняли необходимые превентивные меры. В частности применяются аварийные отключения. Так, свет экстренно выключили в городах Киевской, Житомирской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской областей.

Массированный обстрел 10 февраля: коротко