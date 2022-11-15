Самая массированная атака по Украине за все время: какие области 15 ноября остались без света

Российские захватчики 15 ноября выпустили по Украине более 90 ракет. В результате вражеских ударов повреждено около 15 объектов критической инфраструктуры. В большинстве областей исчез свет.

Министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул, что это самый массовый обстрел энергосистемы с начала войны. Более того, эта российская атака может повлиять не только на энергосистему Украины, но и некоторых соседних государств.

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Без света осталось более 7 миллионов абонентов

Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что в результате массированной российской атаки поражены высоковольтные подстанции и ТЭЦ. В центральном и восточном регионах пришлось применить график аварийных отключений. В Киеве – специальные графики экстренных отключений. Обесточивания наблюдаются почти во всех областях нашего государства.

Всего оккупанты повредили примерно 15 объектов энергетической инфраструктуры. На месте работают спасатели и энергетики.

Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко отметил, что отключения света произошли в:

Киеве и области;

Винницкой области;

Волынской;

Донецкой;

Днепропетровской;

Житомирской;

Кировоградской;

Львовской;

Ровенской;

Сумской;

Тернопольской;

Харьковской;

Хмельницкий;

Черкасской;

Черновицкой;

Черниговской.

Всего сейчас отключено более 7 миллионов абонентов. Если мы считаем, конечно, в людях это гораздо больше,

– подчеркнул Тимошенко.

В Киевской области критическая ситуация с электроснабжением

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что из-за массированных ракетных атак на территории региона сложилась критическая ситуация с электроснабжением. Введены экстренные ограничения электричества. Также есть проблемы со связью. Кулеба предложил жителям пользоваться национальным роумингом. Восстановительные работы продолжаются.

Виталий Кличко сообщил, что в столице без света предварительно осталась по меньшей мере половина клиентов. Графики стабилизационных отключений пока не действуют.

На Харьковщине света нет почти ни в одном населенном пункте

Председатель ОВА Олег Синегубов сообщил, оккупанты нанесли 2 ракетных удара из С300, по Чугуевскому району – еще 4. Чиновник отметил, что все снаряды попали в объекты критической инфраструктуры.

В населённых пунктах области фактически нет света. Кроме того, перебои с водо- и теплоснабжением.

Вероятно, людям придется оставаться без света, как минимум, до утра. Однако энергетики пытаются исправить ситуацию. Также в усиленном режиме работают аварийные службы, ведь есть случаи остановки лифтов, где находились люди.

Ситуация в Запорожье

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что без электроснабжения в Запорожье остаются жители частей Хортицкого, Шевченковского, Днепровского и Коммунарского районов.

Специалисты соответствующих служб пытаются исправить ситуацию. После проведения необходимых работ и стабилизации ситуации электроснабжение будет восстановлено.

80% Львова осталось без света

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что 80% города остались без света. Кроме того, из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена подача тепла. Горячей воды нет. Коммунальщики уже запускают дизель-генераторы.

Глава ОВА Максим Козицкий отметил, что свет также исчез в части Яворовского, Золочевского и Червоноградского районов. Мобильные операторы ограничили работу некоторых сервисов, чтобы сэкономить электроэнергию и обеспечить возможность совершать звонки.

На Волыни поврежден энергетический объект

Глава ОВА Юрий Погуляйко сообщил, что в результате "прилета" поражен объект энергетической инфраструктуры на Ковельщине. К счастью, обошлось без жертв.

На территории всей области применили аварийное отключение электроэнергии. "Волыньоблэнерго" пытается восстановить свет. Вводятся все необходимые стабилизационные меры. Официальную информацию о свете можно найти по ссылке.

Серьезные разрушения на Днепропетровщине

Оккупанты попали ракетами в объект энергетической инфраструктуры в Кривом Роге. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил о серьезных разрушениях.

Начались экстренные отключения света. Чиновник призвал выключить все второстепенные электроприборы.

На Хмельнитчине полностью обесточена северная часть области

В результате ракетных ударов также поврежден объект энергетической инфраструктуры в Хмельницкой области. Поэтому временно обесточен Хмельницкий и приостановлено водоснабжение.

Кроме того, из-за перегрузки энергосистемы без электроэнергии полностью осталась северная часть региона.

Что происходит в других регионах

В Черниговской области применены как графики аварийных отключений, так и дополнительные отключения, в частности в Нежинском и Прилуцком районах.

В Черкассах применили аварийные отключения света. К вечеру без электроэнергии осталось более половины потребителей.

Оккупанты атаковали Житомирщину. Энергетики возобновляют питание объектов энергетической инфраструктуры.

Также захватчики поразили энергетическую инфраструктуру Кропивницкого. В ОВА подтвердили два "прилета".

Одна ракета попала в объект инфраструктуры в Кременчугском районе Полтавщины. На месте возник пожар. К счастью, погибших и пострадавших нет. Накануне в области ввели аварийные отключения на 10 очередей.

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