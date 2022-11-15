Самая массированная атака по Украине за все время: какие области 15 ноября остались без света
Российские захватчики 15 ноября выпустили по Украине более 90 ракет. В результате вражеских ударов повреждено около 15 объектов критической инфраструктуры. В большинстве областей исчез свет.
- 1Без света осталось более 7 миллионов абонентов
- 2В Киевской области критическая ситуация с электроснабжением
- 3На Харьковщине света нет почти ни в одном населенном пункте
- 4Ситуация в Запорожье
- 580% Львова осталось без света
- 6На Волыни поврежден энергетический объект
- 7Серьезные разрушения на Днепропетровщине
- 8На Хмельнитчине полностью обесточена северная часть области
Министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул, что это самый массовый обстрел энергосистемы с начала войны. Более того, эта российская атака может повлиять не только на энергосистему Украины, но и некоторых соседних государств.
Читайте также Украина была под массированной ракетной атакой России: все, что известно о ситуации в регионах
Без света осталось более 7 миллионов абонентов
Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что в результате массированной российской атаки поражены высоковольтные подстанции и ТЭЦ. В центральном и восточном регионах пришлось применить график аварийных отключений. В Киеве – специальные графики экстренных отключений. Обесточивания наблюдаются почти во всех областях нашего государства.
Всего оккупанты повредили примерно 15 объектов энергетической инфраструктуры. На месте работают спасатели и энергетики.
Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко отметил, что отключения света произошли в:
- Киеве и области;
- Винницкой области;
- Волынской;
- Донецкой;
- Днепропетровской;
- Житомирской;
- Кировоградской;
- Львовской;
- Ровенской;
- Сумской;
- Тернопольской;
- Харьковской;
- Хмельницкий;
- Черкасской;
- Черновицкой;
- Черниговской.
Всего сейчас отключено более 7 миллионов абонентов. Если мы считаем, конечно, в людях это гораздо больше,
– подчеркнул Тимошенко.
В Киевской области критическая ситуация с электроснабжением
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что из-за массированных ракетных атак на территории региона сложилась критическая ситуация с электроснабжением. Введены экстренные ограничения электричества. Также есть проблемы со связью. Кулеба предложил жителям пользоваться национальным роумингом. Восстановительные работы продолжаются.
Виталий Кличко сообщил, что в столице без света предварительно осталась по меньшей мере половина клиентов. Графики стабилизационных отключений пока не действуют.
На Харьковщине света нет почти ни в одном населенном пункте
Председатель ОВА Олег Синегубов сообщил, оккупанты нанесли 2 ракетных удара из С300, по Чугуевскому району – еще 4. Чиновник отметил, что все снаряды попали в объекты критической инфраструктуры.
В населённых пунктах области фактически нет света. Кроме того, перебои с водо- и теплоснабжением.
Вероятно, людям придется оставаться без света, как минимум, до утра. Однако энергетики пытаются исправить ситуацию. Также в усиленном режиме работают аварийные службы, ведь есть случаи остановки лифтов, где находились люди.
Ситуация в Запорожье
Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что без электроснабжения в Запорожье остаются жители частей Хортицкого, Шевченковского, Днепровского и Коммунарского районов.
Специалисты соответствующих служб пытаются исправить ситуацию. После проведения необходимых работ и стабилизации ситуации электроснабжение будет восстановлено.
80% Львова осталось без света
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что 80% города остались без света. Кроме того, из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена подача тепла. Горячей воды нет. Коммунальщики уже запускают дизель-генераторы.
Глава ОВА Максим Козицкий отметил, что свет также исчез в части Яворовского, Золочевского и Червоноградского районов. Мобильные операторы ограничили работу некоторых сервисов, чтобы сэкономить электроэнергию и обеспечить возможность совершать звонки.
На Волыни поврежден энергетический объект
Глава ОВА Юрий Погуляйко сообщил, что в результате "прилета" поражен объект энергетической инфраструктуры на Ковельщине. К счастью, обошлось без жертв.
На территории всей области применили аварийное отключение электроэнергии. "Волыньоблэнерго" пытается восстановить свет. Вводятся все необходимые стабилизационные меры. Официальную информацию о свете можно найти по ссылке.
Серьезные разрушения на Днепропетровщине
Оккупанты попали ракетами в объект энергетической инфраструктуры в Кривом Роге. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил о серьезных разрушениях.
Начались экстренные отключения света. Чиновник призвал выключить все второстепенные электроприборы.
На Хмельнитчине полностью обесточена северная часть области
В результате ракетных ударов также поврежден объект энергетической инфраструктуры в Хмельницкой области. Поэтому временно обесточен Хмельницкий и приостановлено водоснабжение.
Кроме того, из-за перегрузки энергосистемы без электроэнергии полностью осталась северная часть региона.
Что происходит в других регионах
- В Черниговской области применены как графики аварийных отключений, так и дополнительные отключения, в частности в Нежинском и Прилуцком районах.
- В Черкассах применили аварийные отключения света. К вечеру без электроэнергии осталось более половины потребителей.
- Оккупанты атаковали Житомирщину. Энергетики возобновляют питание объектов энергетической инфраструктуры.
- Также захватчики поразили энергетическую инфраструктуру Кропивницкого. В ОВА подтвердили два "прилета".
- Одна ракета попала в объект инфраструктуры в Кременчугском районе Полтавщины. На месте возник пожар. К счастью, погибших и пострадавших нет. Накануне в области ввели аварийные отключения на 10 очередей.
Вас может заинтересовать – Что делать, если нет света, газа и воды: смотрите видео